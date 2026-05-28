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Hallan explosivo artesanal en penal del Callao: INPE aísla a cinco internos por presunta extorsión

Una botella conectada a un dispositivo electrónico encendió las alarmas en la cárcel Sarita Colonia. El Instituto Nacional Penitenciario sospecha de un posible intento de amedrentamiento.

El INPE ha aislado preventivamente a cinco internos del penal Sarita Colonia tras el hallazgo de un explosivo artesanal en la puerta principal del recinto.
El INPE ha aislado preventivamente a cinco internos del penal Sarita Colonia tras el hallazgo de un explosivo artesanal en la puerta principal del recinto. | Andina
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El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso el aislamiento preventivo de cinco internos del penal del Callao, conocido como Sarita Colonia, tras el hallazgo de un artefacto explosivo artesanal abandonado en la puerta principal del recinto junto a una nota dirigida a presuntos reos vinculados a actos de extorsión.

Según informó la entidad, el objeto sospechoso fue detectado por personal de seguridad durante labores de vigilancia. El artefacto consistía en una botella de plástico adherida con cinta a una pequeña caja negra que, según las primeras evaluaciones, contenía material explosivo artesanal y un mensaje escrito.

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UDEX detonó explosivo

Tras la alerta, agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional llegaron hasta el establecimiento penitenciario, acordonaron la zona y realizaron una detonación controlada para neutralizar el objeto.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, el explosivo habría estado compuesto por un dispositivo electrónico con posible activación remota mediante un teléfono celular.

Como parte de las medidas preventivas, el INPE ordenó el aislamiento y la requisa de celdas de cinco internos recluidos en los pabellones 3 y 6 del penal chalaco. Entre ellos figuran sentenciados por homicidio, tentativa de robo agravado y tráfico ilícito de armas.

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INPE investiga y evalúa sanciones

La institución indicó que se iniciaron las investigaciones para determinar posibles responsabilidades y no descartó sanciones disciplinarias, incluido el traslado de los internos a penales de mayor seguridad si se comprueba alguna vinculación con los hechos.

Asimismo, la entidad señaló que se reforzó la seguridad externa del establecimiento penitenciario mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso.

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