INPE niega privilegios a Roberto Sánchez tras visita a Pedro Castillo durante la segunda vuelta

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El INPE negó que haya otorgado privilegios al congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez tras su visita al expresidente Pedro Castillo en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, en Ate. La entidad precisó que el ingreso se realizó bajo las reglas establecidas para autoridades legislativas.

La institución explicó que el acceso de congresistas a centros penitenciarios está regulado por el artículo 33 del Reglamento del Código de Ejecución Penal. Esta norma permite el ingreso cualquier día y a cualquier hora, siempre que exista identificación y el ejercicio de funciones parlamentarias. No se requiere autorización adicional.

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El reporte oficial detalló que la visita ocurrió la tarde del domingo 7 de junio. El parlamentario ingresó solo al penal. No se registró acompañamiento de comitiva ni autorización para terceros durante el control de acceso en el establecimiento de Barbadillo.

El INPE también descartó que durante la visita se hayan realizado actividades de carácter proselitista dentro del penal. La entidad precisó que su rol se limitó a aplicar los protocolos de seguridad. Cualquier evaluación sobre el uso político de la visita corresponde a otras instancias del Estado.