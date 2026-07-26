HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Jaime Bayly se emociona al reencontrarse con Cint G., la hija de su gran amigo Tongo: "Qué lindo era tu papá"

El escritor Jaime Bayly no pudo contener su sorpresa al ver a Cint G., a más de tres años de la muerte de Tongo, y recordó con cariño al cantante, con quien tuvo una amistad cercana.

La cantante Cint G, hija de Tongo, se refirió como "padrino" a Jaime Bayly.
La cantante Cint G, hija de Tongo, se refirió como "padrino" a Jaime Bayly. | Foto: composición LR/Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

Jaime Bayly protagonizó uno de los momentos más emotivos de la Feria Internacional del Libro de Lima 2026. El escritor y periodista de 61 años, que acudió para presentar su obra ‘Los Golpistas’, se encontró inesperadamente con Cint G., hija del recordado cantante José Abelardo Gutiérrez ‘Tongo’, fallecido en marzo de 2023 tras una larga lucha contra el cáncer y la diabetes.

El saludo entre ambos evocó la amistad que el llamado ‘Niño Terrible’ mantuvo con el intérprete de ‘La Pituca’, figura popular de la música chicha y personaje recurrente en su programa televisivo.

PUEDES VER: Revelan graves antecedentes del principal sospechoso tras muerte de Raiza Martínez, 'La Chocolatita': incluye denuncia de su propia madre

lr.pe

Jaime Bayly protagonizó emotivo reencuentro con hija de Tongo

Todo ocurrió durante la presentación del nuevo libro de Bayly. Cint G., como cualquier asistente, esperó su turno para acercarse al escritor y, al estar frente a él, lo llamó con cariño: “Padrino, padrino. He hecho mi cola, he traído aquí mi libro humildemente”. El periodista la reconoció de inmediato y no dudó en abrazarla, además de firmarle la obra.

En ese contexto, la artista emergente recordó el vínculo cercano con Bayly y habló con orgullo sobre ser la heredera del fallecido cantante. “Usted me conocía cuando era una bebé. Ahora ya crecí, mi cabello ya cambió de color, pero sigo siendo igual, la hija de Tongo”, expresó con emoción. Bayly, conmovido, le entregó un pequeño obsequio y le dijo “Toma, mi amor”, gesto que selló el momento y que fue registrado en video por los asistentes.

PUEDES VER: Destapan que Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, habría denunciado por acoso al principal sospechoso de su crimen meses antes de ser asesinada

lr.pe

Tras el encuentro, Cint G., cuyo nombre real es Cinthia Estrella Gutiérrez Lupinta, compartió en Instagram un mensaje dedicado a Bayly y a la memoria de su padre. “Encontrarme con él es revivir una época dorada de la carrera de mi padre, que sin lugar a duda son momentos inolvidables. Él siempre me trata con mucho cariño, pues quería mucho a papá y viceversa. Papá siempre me hablaba de él en las cenas, en las reuniones y en las festividades familiares”, escribió.

La artista de 25 años también agradeció la espontaneidad y el cariño del escritor, a quien en todo momento se refirió como parte de su familia. “Él ni bien me vio, me reconoció y me recibió con un gran saludo, como si hubiese visto a un mejor amigo en mí, y eso lo agradezco. Hasta una próxima oportunidad, padrino Jaime Bayly”, añadió.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Laura Spoya se despide para siempre de 'Al Sexto Día' y rompe en llanto en último programa: “Hoy nos toca decir adiós.

Laura Spoya se despide para siempre de 'Al Sexto Día' y rompe en llanto en último programa: “Hoy nos toca decir adiós.

LEER MÁS
Revelan graves antecedentes del principal sospechoso tras muerte de Raiza Martínez, 'La Chocolatita': incluye denuncia de su propia madre

Revelan graves antecedentes del principal sospechoso tras muerte de Raiza Martínez, 'La Chocolatita': incluye denuncia de su propia madre

LEER MÁS
Destapan que Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, habría denunciado por acoso al principal sospechoso de su crimen meses antes de ser asesinada

Destapan que Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, habría denunciado por acoso al principal sospechoso de su crimen meses antes de ser asesinada

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detenido por el crimen de ‘La chocolatita’ Raiza Martínez dio testimonio ante las autoridades

Detenido por el crimen de ‘La chocolatita’ Raiza Martínez dio testimonio ante las autoridades

LEER MÁS
Bruno Pinasco confiesa el pedido que exigió para aceptar el fin de 'Cinescape' en la TV: "La única condición"

Bruno Pinasco confiesa el pedido que exigió para aceptar el fin de 'Cinescape' en la TV: "La única condición"

LEER MÁS
Yahaira Plasencia rompe su silencio tras inesperado vínculo entre Sergio George y Magdyel Ugaz: "Todo se ve muy..."

Yahaira Plasencia rompe su silencio tras inesperado vínculo entre Sergio George y Magdyel Ugaz: "Todo se ve muy..."

LEER MÁS
Karen Schwarz y Ezio Oliva confiesan la amenaza extorsiva que los impulsó a marcharse a España: "Mis hijas dejaron de ir..."

Karen Schwarz y Ezio Oliva confiesan la amenaza extorsiva que los impulsó a marcharse a España: "Mis hijas dejaron de ir..."

LEER MÁS
Caso Raiza Martínez: necropsia confirma la verdadera causa de muerte de 'La Chocolatita' tras hallazgo de su cuerpo en La Molina

Caso Raiza Martínez: necropsia confirma la verdadera causa de muerte de 'La Chocolatita' tras hallazgo de su cuerpo en La Molina

LEER MÁS
Destapan que Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, habría denunciado por acoso al principal sospechoso de su crimen meses antes de ser asesinada

Destapan que Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, habría denunciado por acoso al principal sospechoso de su crimen meses antes de ser asesinada

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025