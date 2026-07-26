Jaime Bayly se emociona al reencontrarse con Cint G., la hija de su gran amigo Tongo: "Qué lindo era tu papá"

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Jaime Bayly protagonizó uno de los momentos más emotivos de la Feria Internacional del Libro de Lima 2026. El escritor y periodista de 61 años, que acudió para presentar su obra ‘Los Golpistas’, se encontró inesperadamente con Cint G., hija del recordado cantante José Abelardo Gutiérrez ‘Tongo’, fallecido en marzo de 2023 tras una larga lucha contra el cáncer y la diabetes.

El saludo entre ambos evocó la amistad que el llamado ‘Niño Terrible’ mantuvo con el intérprete de ‘La Pituca’, figura popular de la música chicha y personaje recurrente en su programa televisivo.

Jaime Bayly protagonizó emotivo reencuentro con hija de Tongo

Todo ocurrió durante la presentación del nuevo libro de Bayly. Cint G., como cualquier asistente, esperó su turno para acercarse al escritor y, al estar frente a él, lo llamó con cariño: “Padrino, padrino. He hecho mi cola, he traído aquí mi libro humildemente”. El periodista la reconoció de inmediato y no dudó en abrazarla, además de firmarle la obra.

En ese contexto, la artista emergente recordó el vínculo cercano con Bayly y habló con orgullo sobre ser la heredera del fallecido cantante. “Usted me conocía cuando era una bebé. Ahora ya crecí, mi cabello ya cambió de color, pero sigo siendo igual, la hija de Tongo”, expresó con emoción. Bayly, conmovido, le entregó un pequeño obsequio y le dijo “Toma, mi amor”, gesto que selló el momento y que fue registrado en video por los asistentes.

Tras el encuentro, Cint G., cuyo nombre real es Cinthia Estrella Gutiérrez Lupinta, compartió en Instagram un mensaje dedicado a Bayly y a la memoria de su padre. “Encontrarme con él es revivir una época dorada de la carrera de mi padre, que sin lugar a duda son momentos inolvidables. Él siempre me trata con mucho cariño, pues quería mucho a papá y viceversa. Papá siempre me hablaba de él en las cenas, en las reuniones y en las festividades familiares”, escribió.

La artista de 25 años también agradeció la espontaneidad y el cariño del escritor, a quien en todo momento se refirió como parte de su familia. “Él ni bien me vio, me reconoció y me recibió con un gran saludo, como si hubiese visto a un mejor amigo en mí, y eso lo agradezco. Hasta una próxima oportunidad, padrino Jaime Bayly”, añadió.