Silvana Robles se pronuncia tras no enseñar su voto: "No mostré por un simple descuido"

La senadora se pronunció a través de sus redes sociales. Foto: Congreso.

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La congresista de Juntos por el Perú, Silvana Robles, se pronunció en sus redes sociales, luego de que durante la votación para la presidencia del Senado no mostrara su voto.

"Mi voto fue por la Lista 2 (…) Durante la segunda votación no mostré mi voto por un simple descuido", dijo la parlamentaria.

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"Mi decisión fue clara. Quienes conocen mis convicciones saben que jamás habría votado para que el fujimorismo presida la Mesa Directiva del Senado", añadió.