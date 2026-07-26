Silvana Robles se pronuncia tras no enseñar su voto: "No mostré por un simple descuido"
La representante de Juntos por el Perú no mostró su cédula en la segunda votación para la elección del presidente del Senado.
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La congresista de Juntos por el Perú, Silvana Robles, se pronunció en sus redes sociales, luego de que durante la votación para la presidencia del Senado no mostrara su voto.
"Mi voto fue por la Lista 2 (…) Durante la segunda votación no mostré mi voto por un simple descuido", dijo la parlamentaria.
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"Mi decisión fue clara. Quienes conocen mis convicciones saben que jamás habría votado para que el fujimorismo presida la Mesa Directiva del Senado", añadió.