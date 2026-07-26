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Hija de Brad Pitt y Angelina Jolie presenta petición para eliminar el apellido ‘Pitt’ de su nombre: tres de sus hermanos ya lo hicieron

Vivienne se suma al pedido de sus hermanos Zahara y Maddox quienes no desean llevar el apellido de su padre, el famoso actor Brad Pitt. Uno de sus hijos, Shiloh, logró legalmente que se le quite Pitt'.

La hija de 18 años de Brad Pitt y Angelina Jolie desea llamarse Vivienne Marcheline Jolie. Foto: Instagram.
La hija de 18 años de Brad Pitt y Angelina Jolie desea llamarse Vivienne Marcheline Jolie. Foto: Instagram.
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Vivienne, la hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, está intentando eliminar legalmente el apellido Pitt. La joven de 18 años ha presentado una petición ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles solicitando que se cambie su nombre legal de Vivienne Marcheline Jolie-Pitt a Vivienne Marcheline Jolie. Según documentos judiciales, el motivo del cambio de nombre es personal, aseguró la revista People. La audiencia sobre la petición se dará el 2 de noviembre.

Esta presentación judicial constituye la señal más reciente de que Vivienne se ha distanciado del apellido Pitt. En mayo de 2024, la joven apareció acreditada como Vivienne Jolie en un programa de televisión. Ella, que nació junto a su hermano gemelo, Knox, en julio de 2008, es la menor de los seis hijos de los actores Jolie y Pitt.

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Dos hijos más de Brad Pitt solicitaron eliminar el apellido Pitt de sus nombres

Vivienne tampoco es la primera de los seis hijos de Jolie, de 51 años, y Pitt en tomar medidas para eliminar el apellido Pitt. Zahara busca cambiar legalmente su nombre a Zahara Marley Jolie, mientras que Maddox solicita que se le llame Maddox Chivan Jolie. En 2024, Shiloh solicitó eliminar el apellido Pitt de su nombre y cambiarlo a Shiloh Jolie.

La petición de Shiloh fue concedida en agosto de 2024. Las peticiones de Zahara y Maddox siguen pendientes; la audiencia de Zahara está programada para el 28 de septiembre y la de Maddox para el 14 de septiembre.

"Es triste ver a alguien publicitar repetidamente su exitosa alienación parental, alejando a sus hijos del otro progenitor", declaró anteriormente a la revista People una fuente cercana al actor protagonista de la película 'F1'.

Los cambios de nombre se producen tras años de rumores sobre la tensión entre los hijos y Pitt, luego de su conflictiva separación de Jolie en 2016, tras dos años de matrimonio y más de una década juntos. El divorcio se finalizó a finales de 2024 tras una larga batalla legal. Sin embargo, siguen inmersos en una disputa por Château Miraval, la bodega francesa que alguna vez poseyeron juntos. 

 

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