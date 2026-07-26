Ranfañote, picarones y pan Chuta: alistan feria de dulces y panadería regional por Fiestas Patrias, ¿desde cuándo?

Las Fiestas Patrias en Miraflores podrán disfrutarse del 26 al 29 de julio con la Feria de Postres y Panes Patrios, organizada por Dulce Perú. | Foto: Andina/Composición LR

Las Fiestas Patrias en Miraflores podrán disfrutarse del 26 al 29 de julio con la Feria de Postres y Panes Patrios, organizada por Dulce Perú. | Foto: Andina/Composición LR

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Las Fiestas Patrias también tendrán un espacio dedicado a la gastronomía tradicional. Del 26 al 29 de julio, el pasaje Porta, ubicado frente al Parque Kennedy, en Miraflores, será sede de la Feria de Postres y Panes Patrios, un evento que reunirá a 26 expositores de distintas regiones del país para ofrecer una amplia variedad de dulces y panes artesanales.

La actividad, organizada por la asociación Dulce Perú, se desarrollará entre las 9:00 a. m. y las 8:00 p. m. Durante los cuatro días de feria, los asistentes podrán degustar preparaciones emblemáticas de la costa, sierra y selva, además de disfrutar de música criolla en vivo como parte de las celebraciones por el aniversario patrio.

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Feria de Postres y Panes Patrios reunirá sabores tradicionales de la costa, sierra y selva

La feria busca poner en valor recetas que forman parte de la historia gastronómica del Perú. Entre ellas destaca el ranfañote, considerado uno de los postres más antiguos del país y elaborado originalmente con pan, chancaca, queso y nueces. La organización recuerda que este dulce estuvo presente en la época de la Independencia, cuando los pregoneros recorrían las calles de Lima ofreciendo distintas preparaciones tradicionales.

Los visitantes también podrán encontrar arroz con leche de convento, mazamorra morada, arroz zambito, sango, bola de oro, guargüeros, frejol colado, budín de Chancay y el tradicional turrón de Doña Pepa. La propuesta busca acercar al público a los sabores que han acompañado diversas generaciones y forman parte del patrimonio culinario peruano.

Conoce los dulces y panes regionales que podrás encontrar en Miraflores durante Fiestas Patrias

Además de los postres tradicionales, la feria ofrecerá picarones preparados con ingredientes naturales y bañados en miel de frutas. También habrá una selección de panes regionales elaborados de manera artesanal, entre ellos la Tanta Wawa, el pan Chapla de Ayacucho, el pan Chuta y variedades preparadas con kiwicha y siete semillas.

La experiencia gastronómica se complementará con chocolate artesanal y cafés de especialidad procedentes de Cusco y Cajamarca. Durante la jornada también se realizarán presentaciones de música criolla, con marineras, valses y otros ritmos tradicionales, como parte de una propuesta que busca celebrar las Fiestas Patrias a través de la gastronomía y las expresiones culturales del país.