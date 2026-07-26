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Asesinan a alias 'Minner', presunto brazo armado de cabecilla de Los Pulpos en Alto Trujillo

El ataque se produjo cerca del complejo Arco Iris en La Libertad. Se investiga si está vinculado a disputas entre organizaciones criminales, ya que Minner Sánchez también estaba siendo investigado por un asesinato anterior relacionado con un terreno en disputa.

Un hombre identificado como Minner Ramiro Sánchez Uriol, presunto integrante de ‘Los Pulpos’, fue asesinado a balazos en Alto Trujillo, La Libertad.
Un hombre identificado como Minner Ramiro Sánchez Uriol, presunto integrante de ‘Los Pulpos’, fue asesinado a balazos en Alto Trujillo, La Libertad. | Composición LR
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Un hombre señalado como presunto integrante de la organización criminal Los Pulpos fue asesinado a balazos en el distrito de Alto Trujillo, en la provincia de Trujillo, región La Libertad.

La víctima fue identificada como Minner Ramiro Sánchez Uriol, conocido en el mundo delictivo con el alias de 'Minner' o 'Ce Pequeño'. El ataque ocurrió a pocos metros del complejo Arco Iris, en la zona cercana al distrito de La Esperanza.

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Según información preliminar, Sánchez Uriol habría estado vinculado a actividades delictivas y sería señalado como uno de los hombres que disparó contra Christopher Cabrera Gonzales, conocido con el alias de 'Kroas'.

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Participó en asesinato a adulto mayor

Asimismo, el fallecido habría sido investigado por su presunta participación en el asesinato de un adulto mayor, ocurrido en el marco de una disputa por la posesión de un terreno ubicado en una zona de invasión.

De acuerdo con la información difundida, alias 'C-pequeño' también habría sido quien colocó dinamita en la empresa Los Diamantes, ubicada en el barrio 3B Alto Trujillo.

Asimismo, se le vinculaba con presuntas acciones ejecutadas bajo las órdenes de Óscar Cruz Basilio, señalado como uno de los cabecillas de la organización criminal y primo hermano de Jhonson Cruz Torres, líder máximo de Los Pulpos.

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Policía investiga crimen en Trujillo

Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta la zona para iniciar las diligencias correspondientes y recoger evidencias que permitan identificar a los responsables del asesinato.

Las investigaciones buscan determinar también el móvil del crimen y si el ataque estaría relacionado con una disputa entre grupos vinculados al crimen organizado.

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