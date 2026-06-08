Inpe dispone aislamiento de 24 presos del penal de Huaral que se resisten a ser reubicados

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Un grupo de internos del penal de Huaral (Lima) encaró a las autoridades penitenciarias para manifestar su rechazo a una posible reubicación, con el argumento de supuestas faltas de garantías judiciales y procesales. Los privados de libertad expresaron su posición y se resistieron de forma violenta. Actualmente, 24 presos permanecen aislados dentro del reclusorio.

Los reclusos sostuvieron que una reubicación implicaría para ellos una medida sin las debidas garantías, por lo que pidieron que no se concrete el traslado.

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El Instituto Nacional Penitenciario informó que, luego de la resistencia protagonizada por un grupo de internos del pabellón 5 que se opusieron al cumplimiento de una disposición administrativa de reubicación, el presidente del Inpe, Raúl Inga Garay, llegó al recinto penitenciario para supervisar las medidas de control y seguridad adoptadas tras el incidente.

Acompañado por el director del establecimiento y funcionarios de la Oficina Regional Lima, recorrió los ambientes donde se registraron los hechos y verificó los daños ocasionados al interior del pabellón.

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Durante la visita, la máxima autoridad penitenciaria inspeccionó el área de prevención, donde permanecen aislados los 24 internos involucrados, medida adoptada para salvaguardar la seguridad de la población penal y del personal penitenciario.

Asimismo, se tramita la documentación correspondiente para su inmediato traslado a otros establecimientos penitenciarios por razones de seguridad y disciplina.

Tras conocerse la resistencia de los internos, el Inpe comunicó los hechos al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú. De manera inmediata, dispuso la intervención de agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Inpe y del personal de seguridad del penal, quienes actuaron para restablecer el orden interno.

Asimismo, se ejecutó una requisa extraordinaria en el pabellón intervenido, durante la cual se hallaron objetos punzocortantes y presuntas sustancias prohibidas ocultas en ductos y techos.

Restablecido el orden, las autoridades penitenciarias dispusieron la reanudación de las actividades regulares del establecimiento. El Inpe reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad penitenciaria y el cumplimiento estricto de la normativa vigente, a fin de garantizar el orden, la disciplina y la convivencia pacífica en los establecimientos penitenciarios del país.