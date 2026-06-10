La violencia en el transporte público peruano ha dejado 64 choferes asesinados en 2026, según el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola. La inseguridad afecta gravemente al sector. | composición LR

La violencia en el transporte público peruano ha dejado 64 choferes asesinados en 2026, según el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola. La inseguridad afecta gravemente al sector. | composición LR

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La violencia contra el transporte público continúa dejando víctimas mortales. El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó que sesenta y cuatro choferes de transporte público han sido asesinados en lo que va de 2026, una cifra que refleja la grave situación de inseguridad que enfrenta el sector.

El alto mando policial presentó el balance durante una sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso. La cifra se conoce en medio de una escalada de ataques armados contra buses, combis y colectivos, muchos de ellos vinculados a redes de extorsión que exigen pagos a empresas y conductores para permitirles operar.

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Los asesinatos han generado preocupación entre transportistas y usuarios, quienes denuncian que los ataques continúan pese a las medidas anunciadas por el Gobierno para combatir la criminalidad. En los últimos meses se han registrado atentados contra unidades de transporte en distintos puntos de Lima y Callao, con pasajeros heridos e incluso fallecidos.

Transportistas cuestionan falta de resultados

Tras conocerse el balance de la PNP, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano para Lima y Callao, cuestionó la efectividad de las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar la ola criminal que afecta al sector.

"Es inaudito. Ya no hay control", manifestó el dirigente al referirse a los constantes ataques contra conductores y empresas de transporte público. Asimismo, sostuvo que las extorsiones continúan afectando a numerosas rutas y que los trabajadores salen diariamente a laborar bajo amenazas.

Vargas señaló que, pese a los anuncios de las autoridades, los asesinatos y atentados no han cesado, por lo que demandó acciones más contundentes para combatir a las organizaciones criminales que operan contra el transporte público. Según indicó, la inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los conductores y pasajeros en Lima y Callao.

Violencia persiste pese a reportes oficiales

La cifra de 64 choferes asesinados contrasta con reportes anteriores de la propia Policía, que habían señalado una reducción de algunos indicadores delictivos durante este año. Sin embargo, los recientes atentados contra conductores y empresas de transporte han mantenido la preocupación por la expansión del sicariato y las extorsiones en el país.

El sector transporte se ha convertido en uno de los principales blancos de las bandas criminales, que recurren a amenazas, ataques armados y asesinatos para presionar el pago de cupos. Mientras tanto, los gremios exigen estrategias más efectivas para detener esta ola de violencia.

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