Peruana Orietta Marengo es extraditada por caso de pruebas COVID-19 que involucra al expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram

Orietta Isabel Marengo es extraditada a Ecuador en el caso Pruebas COVID-19 | Foto: composición LR

Orietta Isabel Marengo es extraditada a Ecuador en el caso Pruebas COVID-19 | Foto: composición LR

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La peruana Orietta Isabel Marengo fue extraditada a Ecuador para responder ante la justicia por el denominado caso Pruebas COVID-19, una pesquisa por presunta delincuencia organizada que también involucra al expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram Ortiz, a su hijo Jacobo Bucaram, al exagente de tránsito Leandro Berrones y al ciudadano israelí Sheinman Oren.

Marengo permanecía prófuga y su situación impedía avanzar plenamente con la etapa de juzgamiento. Tras varios años de trámites judiciales, Ecuador concretó su extradición entre el 23 y el 26 de marzo de 2025. A su llegada, las autoridades ejecutaron la orden de prisión preventiva que pesaba en su contra.

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Captura en Lima

La mujer fue detenida en marzo de 2022 en el distrito limeño de La Molina luego de que Interpol activara una notificación roja solicitada por la Fiscalía ecuatoriana. Tras su arresto, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador inició el procedimiento para lograr su entrega.

De acuerdo con la pesquisa fiscal, Marengo habría cumplido funciones logísticas dentro de la presunta organización. Las indagaciones señalan que se encargaba de adquirir bienes y coordinar aspectos relacionados con el hospedaje y desplazamiento de otros integrantes del grupo.

Presuntas irregularidades durante la pandemia

La Fiscalía sostiene que los acusados participaron en supuestas irregularidades vinculadas con la comercialización de mascarillas, 21.000 pruebas rápidas para detectar COVID-19 y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria de 2020.

Según la tesis fiscal citada por el medio ecuatoriano El Universo, los procesados habrían obtenido beneficios económicos mediante operaciones relacionadas con esos productos. Además, la pesquisa menciona posibles vínculos con otros delitos, entre ellos estafa, enriquecimiento privado no justificado, evasión tributaria y uso doloso de documentos públicos.

Juicio en espera

El caso registró varios cambios judiciales. En 2021, un juez dispuso el llamamiento a juicio de Marengo, Berrones y Oren, mientras que Abdalá y Jacobo Bucaram fueron sobreseídos. Sin embargo, una apelación presentada por la Fiscalía permitió revocar esa decisión e incorporar nuevamente a ambos en el proceso.

La fiscal Lidia Sarabia acusa a los investigados de haber planificado y ejecutado actividades ilícitas entre marzo y octubre de 2020. Para sustentar su acusación, presentó decenas de testimonios y pruebas documentales ante el tribunal.

Actualmente, Marengo permanece recluida en Ecuador a la espera de que se fije la fecha de su juzgamiento. Los demás acusados también aguardan la reanudación de la audiencia para conocer el fallo del tribunal.