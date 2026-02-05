HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Un escándalo de corrupción por la venta de mascarillas sacude a la PNP

Comandante y suboficial contrataron a una empresa para adquirir, irregularmente, mascarillas, guantes y otros elementos de bioseguridad durante las peores semanas de la pandemia del Covid-19 en Lambayeque.

Dos policías sentenciados a 12 años de prisión en Lambayeque.
Dos policías sentenciados a 12 años de prisión en Lambayeque.

Un nuevo escándalo de corrupción por la venta de mascarillas sacude a la Policía Nacional. El Poder Judicial condenó a dos efectivos de esa institución que contrataron a una empresa para adquirir, irregularmente, mascarillas, guantes y otros elementos de bioseguridad durante las peores semanas de la pandemia del Covid-19.

Así, llegó el final de la investigación iniciada por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque por el delito de colusión agravada, cometido entre marzo y mayo de 2020.

Se trata del comandante PNP Marcel Carbajal, exjefe de la Unidad de Logística de la II Dirección Territorial Policial de Chiclayo, y el suboficial PNP Jean Yampufé, exresponsable de estudio de mercado en dicha dependencia policial.

Ambos fueron sentenciados a 12 años de prisión efectiva, así como al pago de 730 días multa y una reparación civil de S/ 111 mil 101.50. Además, fueron inhabilitados para trabajar en el Estado por el plazo de diez años.

Con ellos también fue condenada Giovanna Luna, gerenta general de una empresa proveedora del Estado, en calidad de cómplice del delito de colusión agravada.

La sentencia para ella es de cinco años de prisión, convertida a 260 jornadas de prestación de servicios comunitarios, una pena de 365 días multa e inhabilitación para contratar con el Estado por el plazo de cuatro años. Asimismo, deberá pagar una reparación civil de S/ 63 mil 580.

Según la investigación, a cargo del fiscal provincial José Guevara, los policías concertaron ilícitamente junto a la cómplice, Giovanna Luna, para favorecer a su empresa con un proceso de contratación directa, pese a que no se dedicaba al rubro de salud o afines.

 Así, adquirieron elementos de bioseguridad (mascarillas, guantes de látex, lentes) y artículos de desinfección y limpieza (alcohol en gel, lejía, detergente, papel higiénico, etc), generando un perjuicio económico al Estado por un monto de S/ 756 mil 791.65. Este proceder se replicó en otras 17 contrataciones durante el mismo periodo.

Es preciso indicar que, por este caso, ya fueron sentenciados, en calidad de cómplices, Claudia Hernández, Janeth Baldeón, Denissis Mccoy (de nacionalidad colombiana), Ramón Andonayre, Luis Guevara y Melissa Puente, a tres años, 11 meses y 17 días de pena privativa de libertad, el pago de 250 días multa y 3 años y nueve meses de inhabilitación, a través del mecanismo de terminación anticipada.

