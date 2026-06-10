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El último puente inca construido hace 600 años que la Unesco reconoció como Patrimonio Cultural: miles participan en la renovación cada año

La Unesco reconoció en 2013 sus técnicas y rituales como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La comunidad realiza el trabajo bajo el principio de la minka, fortalece los lazos sociales y preserva conocimientos ancestrales.

Durante junio, cerca de mil pobladores participan en su renovación, una práctica ancestral que refuerza lazos comunitarios y respeto por la Pachamama y los apus.
Durante junio, cerca de mil pobladores participan en su renovación, una práctica ancestral que refuerza lazos comunitarios y respeto por la Pachamama y los apus. | Foto: Andina/Composición LR
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En lo alto de los Andes cusqueños, una tradición que se mantiene viva desde hace más de seis siglos vuelve a reunir a cientos de personas para preservar uno de los legados más impresionantes del Imperio Inca. Se trata del puente Q’eswachaka, una estructura colgante elaborada íntegramente con fibras vegetales que cada año es reconstruida por comunidades locales siguiendo técnicas ancestrales transmitidas de generación en generación.

Ubicado sobre el río Apurímac, en el distrito de Quehue, provincia de Canas, este puente forma parte del Qhapaq Ñan o Red de Caminos Incaicos y es considerado el último puente inca en uso que se conserva en el Perú. Su relevancia histórica y cultural motivó que la Unesco reconociera en 2013 los conocimientos, técnicas y rituales asociados a su renovación anual como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

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Una tradición ancestral que se mantiene viva desde tiempos prehispánicos

La renovación del Q’eswachaka se realiza cada año durante el mes de junio y congrega a cerca de mil pobladores de las comunidades de Huinchiri, Chaupibanda, Choccayhua y Ccollana Quehue. La actividad se desarrolla bajo el principio de la minka, una antigua forma de trabajo comunitario basada en la ayuda mutua.

La festividad comienza con ceremonias de agradecimiento a la Pachamama y a los apus, consideradas deidades protectoras de las montañas. Luego, mujeres y hombres trabajan de manera coordinada para elaborar las cuerdas que servirán de base a la estructura. El antiguo puente es desmontado y, en su lugar, se construye uno nuevo utilizando exclusivamente fibras vegetales como el ichu.

Durante varios días, especialistas conocidos como chakaruwak lideran el proceso de armado, aplicando técnicas heredadas de sus antepasados y asegurando que el puente quede listo para soportar el tránsito peatonal durante los siguientes doce meses.

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El legado inca que sigue sorprendiendo al mundo

El puente Q’eswachaka mide aproximadamente 28 metros de largo y 1,2 metros de ancho. Más allá de su función como vía de comunicación, representa un símbolo de identidad para las comunidades que participan en su conservación.

La Unesco destaca que esta tradición no solo permite mantener una infraestructura histórica, sino que fortalece los vínculos sociales, preserva conocimientos ancestrales y reafirma la conexión de las comunidades con la naturaleza y su pasado. Por ello, la renovación anual del puente es considerada una de las expresiones culturales vivas más importantes del Perú.

Este año, las actividades de reconstrucción se desarrollarán del 11 al 14 de junio, convirtiendo nuevamente a Quehue en el escenario de una celebración que demuestra cómo una obra creada hace más de 600 años continúa vigente gracias al esfuerzo colectivo de quienes mantienen viva la herencia de los incas.

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