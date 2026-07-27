Keiko Fujimori anuncia que Luis Galarreta será el presidente del Consejo de Ministros

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La presidenta electa Keiko Fujimori anunció este 27 de julio que Luis Galarreta será el nuevo presidente del Consejo de Ministros de su gobierno. La designación se realizó un día antes de la ceremonia de transferencia de mando. Durante la misma presentación, confirmó que Elmer Cuba estará al frente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y que Carlos Espá dirigirá el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El anuncio se realizó en la víspera del cambio de gobierno y marca el inicio de la conformación del primer gabinete ministerial de la próxima administración. Aunque solo se revelaron tres nombres, Keiko Fujimori informó que el resto de integrantes del Consejo de Ministros será dado a conocer este 28 de julio, horas antes de que el nuevo gobierno asuma oficialmente sus funciones para el periodo 2026-2031.

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Con estas designaciones, la mandataria electa optó por anunciar primero a los responsables de tres carteras consideradas estratégicas para el inicio de su gestión. La Presidencia del Consejo de Ministros tendrá a su cargo la coordinación de las políticas del Ejecutivo. El Ministerio de Economía y Finanzas liderará la política económica, mientras que la Cancillería representará al país en la política exterior.

Se espera que, durante la presentación del resto del gabinete, Keiko Fujimori detalle las prioridades de cada sector y exponga los principales lineamientos con los que iniciará su gestión desde el 28 de julio.