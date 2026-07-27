Mirtha Vásquez sobre Mesa Directiva del Senado: "Ha sido una elección manchada que nos recordó a la época de los 90" | Difusión

Mirtha Vásquez sobre Mesa Directiva del Senado: "Ha sido una elección manchada que nos recordó a la época de los 90" | Difusión

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Mirtha Vásquez, senadora electa por Ahora Nación, cuestionó la forma en como se eligió a la Mesa Directiva del Senado tras no haberse cumplido el acuerdo interno dentro de la oposición, bloque conformado por la alianza de Ahora Nación, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno y Partido Cívico Obras.

Durante una entrevista para Exitosa, la senadora señaló que el procedimiento no fue legítimo, pues hubo un voto viciado dentro de las filas opositoras.

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Serafín Andrés y Silvana Robles fueron los dos únicos parlamentarios de Juntos por el Perú que no mostraron su votación. Andrés en la primera votación y Robles durante la segunda tras no llegar al mínimo requerido.

"Se ha hecho una elección manchada con serias dudas que nos recordó la época de los noventa y eso sí es muy preocupante y deslegitima el proceso mismo (…)", indicó Vásquez para Exitosa.

Mesa Directiva del Senado

Con 30 votos a favor, este domingo 26 se definió la Mesa Directiva del Senado para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027, la cual estará encabezada por Miguel Torres Morales (Fuerza Popular).

La fórmula ganadora (Lista N.° 1) también llevó a la proclamación de sus demás miembros: Alejandro Muñante Barrios (RP) en la primera vicepresidencia, Nilza Chacón Trujillo (FP) en la segunda vicepresidencia y Estanislao Mancha Pineda (RP) en la tercera vicepresidencia.

Este resultado se determinó en una segunda vuelta entre las dos opciones postulantes, dado que ninguna alcanzó la mayoría absoluta de los asistentes en la primera votación.