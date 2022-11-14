HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Datos LR

¿Dónde está Q’eswachaka, el último puente inca que sobrevive en el planeta?

En 2013, el ritual asociado a la renovación de Q’eswachaka fue declarado Patrimonio Cultural por la Unesco. El último puente inca es parte de una festividad andina celebrada en junio de cada año.

En 2013, la Unesco declaró patrimonio cultural al ritual de renovación de Foto: composición LR/Unesco/Travesías
En 2013, la Unesco declaró patrimonio cultural al ritual de renovación de Foto: composición LR/Unesco/Travesías

El Perú guarda diferentes atractivos turísticos que han sido reconocidos a nivel mundial. No obstante, el país aún conserva construcciones del Tahuantinsuyo. Q’eswachaka es una obra de los incas que con el tiempo se convirtió en principal protagonista de una festividad celebrada en junio de cada año.

De acuerdo a National Geographic, la construcción es el último puente inca que queda en el mundo. Pero ¿de qué está hecho y cómo lo conservan después de muchos años? En esta nota te contamos dónde está el Q’eswachaka, que gracias a los conocimientos, saberes y rituales asociados a su renovación ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

PUEDES VER: Huatica: ¿cómo era y por qué desapareció el prostíbulo más grande de Lima?

lr.pe

¿En qué parte del Perú se encuentra Q’eswachaka?

El puente colgante, que fue elaborado de manera artesanal a base de paja, piedra y madera durante la época de los Inca, se ubica sobre el río Apurímac, el cual está a tres horas y media de la ciudad de Cusco, en el distrito de Quehue, y a una altitud de 3.700 metros.

El ritual de renovación del Q’eswachaka fue declarado patrimonio cultural por la Unesco

El ritual de renovación del Q’eswachaka fue declarado patrimonio cultural por la Unesco. Foto: Unesco

A pesar de que el Q’eswachaka colapsó en 2021 por falta de mantenimiento y renovación de la estructura, el puente fue reparado mediante un tejido a mano por las comunidades de Chaupibanda, Choccayhua, Huinchiri y Ccollana Quehue, pero se desplomó debido a las fuertes lluvias.

¿Cómo se realiza la renovación del Q’eswachaka?

La construcción de Q’eswachaka, el cual mide 29 metros de largo y 1,20 metros de ancho, tuvo como objetivo trasladar a los incas de un lado a otro de los Andes centrales, lo que dio lugar al conjunto de caminos llamado Qhapaq Ñan. Este reunía a los territorios del Tahuantinsuyo, el Imperio de los Incas integrado por las regiones Collasuyo, Contisuyo, Chinchaysuyo y Antisuyo.

PUEDES VER: Lima: ¿por qué se llama así la capital de nuestro país?

lr.pe

Si bien Q’eswachaka sirvió para movilizarse a través de la accidentada geografía andina, debía ser reconstruido cada cierto tiempo por los trabajadores de la comunidad mediante la minka. Dicha actividad se convirtió en toda una tradición en la actualidad. Gracias a los rituales de renovación ejecutados cada año es como ha podido sobrevivir el último puente inca.

Q’eswachaka es considerado el último puente inca en el mundo

Q’eswachaka es considerado el último puente inca en el mundo. Foto: Travesías

PUEDES VER: ¿Quién fue Cahuide, el guerrero inca que prefirió suicidarse antes que ser conquistado por los españoles?

lr.pe

Con la llegada del equinoccio de invierno, es decir, a mediados de junio de cada año, las comunidades se preparan para el mantenimiento del puente, que es tejido y se hace cada año, un ritual que se ha vuelto en una festividad. La ceremonia empieza con el desarmado del Q’eswachaka, que fue renovado el año anterior. Solo cortan los puntos de sostén de cada lado y lo dejan caer al río.

Tras ello, las mujeres y niños empiezan a reunir ichu, el material de paja para tejer las sogas que sirven como base y las barandillas. Luego del armado, los varones se unen para colocarlas en una amplia alfombra hecha de ramas que cubren el suelo de la plataforma.

Finalizado el tejido del último puente inca, los líderes de cada comunidad inauguran en presencia de sus pobladores la renovación del Q’eswachaka en medio de danzas y comida tradicional de la región.

Notas relacionadas
“Runa Simi”, "Uyariy", Francisco Lombardi y Cuco Morales

“Runa Simi”, "Uyariy", Francisco Lombardi y Cuco Morales

LEER MÁS
Detienen a madre que asesinó a su joven hijo de 18 años en Cusco: progenitora confesó el crimen

Detienen a madre que asesinó a su joven hijo de 18 años en Cusco: progenitora confesó el crimen

LEER MÁS
Atrapan a extranjero de nacionalidad checa acusado de incendiar local de motocicletas en Cusco: fue identificado por quemaduras en sus manos

Atrapan a extranjero de nacionalidad checa acusado de incendiar local de motocicletas en Cusco: fue identificado por quemaduras en sus manos

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¡Bienvenido enero 2026! Frases y mensajes bonitos e inspiradores para iniciar el primer mes del año con energía

¡Bienvenido enero 2026! Frases y mensajes bonitos e inspiradores para iniciar el primer mes del año con energía

LEER MÁS
¿Lo pagarías? El panetón más caro del Perú para Navidad 2025 cuesta S/874

¿Lo pagarías? El panetón más caro del Perú para Navidad 2025 cuesta S/874

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Datos LR

Año Nuevo Chino 2026: descubre cuándo comienza el Año del Caballo y su significado

Día Mundial de la Torta de Chocolate: ¿por qué se celebra el 27 de enero y cuál es su origen?

¿Cómo se llama oficialmente el año 2026 en el Perú?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

Condenan a exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, por corrupción y no podrá postular en las elecciones municipales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025