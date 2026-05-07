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Sociedad

Banda criminal ‘Los Mexicanos 3.0’ utilizaba a menores de edad para extorsionar

Atacaron a balazos un vehículo donde resultaron heridas cinco personas en represaría porque dueño se negó a pagar cupos. También estarían implicados en un crimen.  Banda ofrecía dinero para que integraran la organización criminal y así evitar llamar la atención de las autoridades.

Objetos encontrados a Los Mexicanos 3.0
Objetos encontrados a Los Mexicanos 3.0
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Luego de una minuciosa investigación, agentes de investigación criminal lograron la desarticulación de la banda denominada Los Mexicanos 3.0, integrada por delincuentes dedicados a la extorsión agravada contra empresas de transporte público. Su último ataque contra una unidad dejó el saldo de cinco heridos en Huachipa.

Según la información, los seguimientos y las investigaciones se iniciaron tras la denuncia de hechos ocurridos desde el año pasado. Este miércoles, la Policía informó que esa red era liderada por un ciudadano ecuatoriano.

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Sumado a esto, generaban terror entre adolescentes para lograr instrumentalizar a menores de edad, a quienes les ofrecían dinero para que integraran la organización criminal y así evitar llamar la atención de las autoridades.

De acuerdo con la información, los capturados contaban con antecedentes no solo por extorsión, sino también por tráfico ilegal de migrantes, tráfico de armas de fuego, marcaje, reglaje y banda criminal, entre otros cargos.

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El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, y el coronel Obando Cristóbal Holger revelaron que una intervención fue ejecutada en la intersección de la av. Loreto y el jirón Vigil, en el Callao, y una segunda operación en la cuadra 6 de Alfonso Ugarte, en Bellavista.

Revoredo explicó que el cabecilla, Erick Abel Solorzano Litardo (32), alias Loco Erick, es natural de Ecuador y tiene antecedentes por delito contra la administración pública.

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También fue detenida Yoselyn Guillermo Nima (24), alias La Ñata, quien, de acuerdo con las autoridades, sería integrante y estaría a cargo de una cuenta receptora. Con ellos fueron retenidos J. T. V. (17), llamado Flaco, y J. J. P. C. (15), conocido como Niño.

Los policías indicaron que a esta banda se le incautó un revólver, cuatro cartuchos de dinamita, tres celulares y placas imantadas.

 

Revoredo dijo que, tras producirse el atentado con armas de fuego en la avenida Ramiro Prialé, a la altura del paradero Hyundai, ejecutado desde el interior del vehículo D6P-961, que realizaba servicio informal de transporte de pasajeros en la ruta Cercado de Lima-Huachipa, donde resultaron heridas cinco personas, se iniciaron las investigaciones por el presunto delito de extorsión agravada.

Recibida la denuncia, bajo código de reserva de identidad, se estableció que los agraviados eran víctimas de cobros de cupos por parte de esta banda, que habría cometido el ataque al vehículo como acto de intimidación y represalia.

La Policía tiene información de que los detenidos estarían vinculados a la banda Los Mexicanos y que se encargarían del cobro de cupos, provistos de armas de fuego.

Asimismo, los integrantes de esta banda habrían participado también en el hecho cometido en el asentamiento humano Manzanilla II Etapa, en Cercado de Lima, en agravio de Nancy Leonor Armas Ponce (47), quien falleció, así como de otras personas que resultaron heridas.

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