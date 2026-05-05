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‘Los letales de Lurigancho’ extorsionaban a comerciantes, transportistas y artistas

Siete de sus integrantes fueron detenidos durante una operación ejecutada por agentes de la Diviac en Lima y Trujillo. Exigían a sus víctimas dinero mediante panfletos, llamadas desde la cárcel y ataques a fachadas. Juez dispuso su detención preliminar por siete días.

Los Temibles de Lurigancho
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Un operativo policial de alto impacto en Lima y La Libertad culminó con la captura de siete presuntos miembros del grupo criminal Los Letales de Lurigancho, acusados de extorsionar a comerciantes, transportistas, grupos artísticos, prestamistas informales e incluso a amas de casa.

Pequeños y medianos empresarios también eran blancos frecuentes de este grupo. Se les exigía dinero mediante panfletos, llamadas desde cárceles y ataques a fachadas para permitirles operar.

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El despliegue coordinado de la Policía Nacional y la Fiscalía representa un golpe relevante al crimen organizado, dijo el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal.

Los Letales fueron desarticulados parcialmente tras una investigación de ocho meses que permitió detener a sus cabecillas y operadores clave.

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Este grupo ejercía violencia e intimidación para exigir sumas que iban desde 1.000 hasta 10.000 soles a diversos sectores productivos, lo que afectaba la seguridad y la economía de los peruanos.

Revoredo explicó a La República que la estructura criminal utilizaba intimidación física y psicológica contra sus víctimas. Entregaban panfletos, realizaban disparos contra fachadas, tomaban fotografías de objetivos y perpetraban atentados sicariales en caso de resistencia.

Además, consolidaron una alianza criminal con delincuentes que purgan prisión, lo que incrementó su capacidad para sembrar miedo. Enviaban videos y audios amenazantes, declaraban 'objetivo' a sus víctimas y se atribuían homicidios para reforzar sus advertencias.

La investigación realizada por la División de Investigaciones de Alta Peligrosidad, a cargo del coronel Robert Trujillo, culminó este miércoles con un descerraje, allanamiento, registro domiciliario y detenciones preliminares de dicha banda, implicada en delitos contra el patrimonio (extorsión), contra la paz pública (organización criminal) y lavado de activos en perjuicio de personas naturales y del Estado.

Durante la Operación Sequía 2026, ejecutada en San Juan de Lurigancho, Rímac y Huaral, así como en Trujillo, y dispuesta por el 6.º Juzgado de Investigación Preparatoria de San Juan de Lurigancho, fueron detenidos de forma preliminar por siete días Jerry Ambulay Llauca, Rógey Bardales Bravo, Melina Godoy Raqui, Briggitte León Cisneros, Olga Angulo Mendoza, Nora Ruiz Huamán y Antonhy Morales Rosas.

Fueron intervenidos 13 inmuebles y una celda en un establecimiento penitenciario.

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