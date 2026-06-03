Estos distritos de Lima y Callao no tendrán luz del 4 al 6 de junio, según Pluz: horarios programados y zonas afectadas
Los cortes temporales de luz podrían durar hasta 10 horas en algunas zonas. Los sectores afectados incluyen urbanizaciones, asociaciones de vivienda y asentamientos humanos específicos.
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Pluz Energía informó que del jueves 4 al sábado 6 de junio se realizarán interrupciones programadas del servicio eléctrico en diversos sectores de Lima y Callao. En algunos puntos, los cortes podrían extenderse por más de 10 horas y serán de carácter temporal, debido a trabajos de mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica.
Las afectaciones alcanzarán a 10 distritos, incluidas zonas específicas de urbanizaciones, asociaciones de vivienda y asentamientos humanos. De acuerdo con el cronograma establecido, los cortes se ejecutarán en distintos horarios según cada sector.
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Zonas de Lima y Callao sin luz: horario del corte eléctrico
Jueves 4 de junio
Ventanilla
- Zonas afectadas: CALLE VENUS CDRA. 1, CALLE ORIÓN CDRA. 1, CALLE BETACRUZ CDRA. 1, CALLE BELLATRIX CDRA. 1, CALLE POLUX CDRA. 1, A.H. LOS CEDROS DE VENTANILLA MZS. A1, B1, C1, D1, E1, URB. COOPEMAR MZS. A1, B1, C1, D1, A.H. ANGAMOS III MZS. M1, N1, N2, N3, N4, N11, O5, P7, P8, P9, P13, P14, P15, Q10, Q11, R4, R5, R6, R12, R13, R14, R15, T4, T6, T7, A.H. HIJOS DEL ALMIRANTE GRAU MZS. A, B, C, D, E, F, G, G PRIMA, H, I, J, J PRIMA, N, N PRIMA, O, P, P PRIMA, Q, R, S, S PRIMA, U, V, V PRIMA, V1, W, X, Y, Y PRIMA, Y1, Z, Z PRIMA, Z1, Z2, Z2 PRIMA, A.H. ALEXANDER KOURI BUMACHAR MZS. A, B, C, D, E, F, G, I, A.H. VILLA HERMOSA MZS. A, C, C1, D, E, F, G, H, J, K, L, A.H. BRISAS DE VENTANILLA MZS. A, B, C, D, A.H. HIJOS DEL ALMIRANTE GRAU II MZS. B, C, D, E, F, G, G PRIMA, K, P1.
- Horarios de interrupción: 8.30 a. m. – 6.30 p. m.
Ventanilla
- Zonas afectadas: ASOC. PROY. CIUDAD PACHACUTEC MZS. B7, B8.
- Horarios de interrupción: 9.00 a. m. – 5.00 p. m.
Puente Piedra
- Zonas afectadas: LOTIZACIÓN LAS VEGAS MZS. H, K
- Horarios de interrupción: 9.00 a. m. – 5.00 p. m.
Carabayllo
- Zonas afectadas: URB. LA PLANICIE MZS. A1, A2
- Horarios de interrupción: 9.00 a. m. – 5.00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: ASOC. PRO. VIV. MAGISTERIAL CANTO GRANDE MZS. A, B, B1, A.H. HUANTA II MZS. A, B, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, T, U, V, AV. LOS ALAMOS CDRA. 3, 4, AV. EL BOSQUE CDRAS. 7, 8, 9, CALLE LOS DÁTILES CDRA. 9.
- Horarios de interrupción: 9.00 a. m. – 2.00 p. m.
Lima Cercado
- Zonas afectadas: JR. MOQUEGUA CDRAS. 6, 7, AV. DE LA EMANCIPACIÓN CDRAS. 5, 6, 7, AV. TACNA CDRA. 5, JR. CAÑETE CDRAS. 4, 5, JR. CHANCAY CDRAS. 5, 6, JR. HUANCAVELICA CDRAS. 5, 6, AV. GUILLERMO DANSEY CDRA. 0, JR. MIROQUESADA CDRA. 4.
- Horarios de interrupción: 11.00 a. m. – 12.00 p. m.
Viernes 5 de junio
Rímac
- Zonas afectadas: A.H. MUNICIPAL N° 3 COMITÉ 13 MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, A.H. MUNICIPAL N° 3 COMITÉ 13 FLOR DE AMANCAES MZS. A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, P.
- Horarios de interrupción: 8.00 a. m. – 6.00 p. m.
Pueblo Libre
- Zonas afectadas: JR. ANDALUCÍA CDRAS. 0, 7, 8, CALLE GRAL. ARTIGAS CDRAS. 0, 7, 8, JR. ABELARDO PEDRO MURILLO CDRAS. 9, 10, 11, JR. BERNARDO O’HIGGINS CDRAS. 7, 8, AV. JOSÉ MORELLOS CDRAS. 1, 2, AV. GRAL. CLEMENT CDRA. 10, CALLE JOSÉ LEGUÍA Y MELÉNDEZ CDRA. 10.
- Horarios de interrupción: 8.30 a. m. – 6.00 p. m.
San Antonio de Chaclla
- Zonas afectadas: ASOC. DE POS. LAS LOMAS DE LA CC. JICAMARCA MZS. AS, BB.
- Horarios de interrupción: 9.30 a. m. – 5.30 p. m.
Callao
- Zonas afectadas: A.H. FRANCISCO BOLOGNESI MZS. A1, B, C, D, E, E PRIMA, F, H, J, K, L, N, Ñ, O, P, U, V, A.H. DANIEL ALCIDES CARRIÓN MZS. A, B, C, C1, C2, C3, D, D PRIMA, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D6 PRIMA, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, F, F1, F2, F3.
- Horarios de interrupción: 9.00 a. m. – 6.00 p. m.
Pueblo Libre
- Zonas afectadas: AV. BRASIL CDRA. 16.
- Horarios de interrupción: 1.00 p. m. – 4.00 p. m.
Jesús María / Pueblo Libre
- Zonas afectadas: AV. JUAN PABLO FERNANDINI CDRA. 15, AV. BRASIL CDRA. 16, AV. BOLIVAR CDRAS. 1, 2, JR. CORACEROS CDRAS. 1, 2, JR. HÚSARES DE JUNÍN CDRA. 1, PSJE. BASILIO CDRA. 15, JR. R. TIZÓN Y BUENO CDRA. 1.
- Horarios de interrupción: 2.30 p. m. – 5.00 p. m.
Sábado 6 de junio
San Antonio de Chaclla
- Zonas afectadas: JUNTA DE POBLADORES POSES DEL SCT. EL VALLE JICAMARCA ANX. 22 MZS. BY, BY8, BY14, BY19, BY21, BZ, BZ8, BZ9, CB, CC, JUNTA DE POS. DE BOLOGNESI ANX 22 JICAMARCA MZS. BY1, BY1A, BY2, BY2A, BY5, BY6, BY8, BY9, BY10, BY13, BY14, BY17, BY18, BY19, BY20, BY21, BY22, BZ1, BZ2, BZZ4, BZ5, BZ6, BZ7, BZ8, BZ9, BZ10, BZ11, BZ11A, BZ12, CB16, AGRUP. FAM. CAMPO VERDE DEL VALLE ANX. 22 MZS. A1, A2, B1, B2, B3, BY5, C1, C2, D1.
- Horarios de interrupción: 8.30 a. m. – 7.30 p. m.
Ventanilla
- Zonas afectadas: A.H. OASIS DE PACHACUTEC SCT. III MZS. A1, B1, C, C1, D, D1, E, F, H, I, I1, J, J1, K, K1, L, L1, M1, N1, Ñ1, O, O1, P, P1, Q, Q1, R, S, T, U, U PRIMA 1, U1, W, X, Y, Z, A.H. SAN PABLO PACHACUTEC MZS. E, F, H, I, J, AGRUP. POB. LADERAS DEL CERRO CACHITO MZS. A, B, C, D, E, F, G, I, J, AGRUP. POB. MINI PARQUE INDUSTRIAL CERRO CACHITO MZS. A, B, C, D, E, F, G, I, J, A.H. SCT. CERRO CACHITO MZS. O, S, T.
- Horarios de interrupción: 8.30 a. m. – 5.30 p. m.
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