Desarticulan cinco bandas criminales dedicadas a la extorsión y secuestros en el Callao

Las detenciones se llevaron a cabo durante un operativo del Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú. | Composición LR | Andina

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La Policía Nacional del Perú (PNP) informó sobre la desarticulación de cinco bandas criminales en las últimas 24 horas en el Callao, como parte de los operativos ejecutados durante el estado de emergencia vigente. Las intervenciones permitieron la captura de presuntos implicados en delitos de extorsión, secuestro, robo agravado y tráfico ilícito de drogas.

Las acciones se desarrollaron en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, con participación de agentes de la Región Policial Callao, la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT).

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Caen 10 presuntos integrantes de Callao Unido

Uno de los operativos más importantes se realizó en el asentamiento humano Señor de los Milagros, en Ventanilla, donde la Policía allanó un inmueble que funcionaba como presunto centro de operaciones de la organización criminal denominada Callao Unido.

Durante la intervención fueron detenidas 10 personas identificadas como Breyson Quinto (24), Esteban Quezada (30), Josue Suárez (25), Julio Guevara (30), Jean Cubas (24), Sebastian Zavaleta (18), Frank Viera (23), Jordan Viera (30), Carlos Viera (58) y Giancarlo Zavaleta (28).

Según las investigaciones preliminares, los intervenidos estarían involucrados en el cobro de cupos a transportistas y mototaxistas de la zona.

La Policía incautó dos armas de fuego, municiones, teléfonos celulares, droga, videos utilizados para intimidar a las víctimas, una libreta con registros de cobros extorsivos, un automóvil, una motocicleta y un altar con imágenes de la denominada Santa Muerte.

Frustran asalto a pollería

En otro operativo realizado por agentes del Escuadrón Verde, fueron capturados Diego Zapata (20), Anthony Cedeño (18), Carlos Bayona (19) y Gino Vite (25), presuntos integrantes de la banda criminal Los Chalacos del Cono.

De acuerdo con la Policía, los sujetos fueron intervenidos cuando estaban a punto de ejecutar un asalto a una pollería y portaban armas de fuego.

Rescatan a conductor secuestrado

Asimismo, las autoridades informaron sobre la captura de tres presuntos secuestradores que habían retenido al conductor de un vehículo que transportaba combustible cerca del penal Sarita Colonia.

Los detenidos fueron identificados como Emiliano Loyola (22), Christian Huamán (25) y Martín Calderón (52). Este último registraba una requisitoria vigente por el delito de tráfico ilícito de drogas.

La rápida intervención policial permitió rescatar a la víctima y recuperar el control de la unidad.

Capturan a sujeto con dos requisitorias

Como parte de los operativos de control territorial, la PNP también logró la captura de Harold Bocanegra Linares, alias "Pinche", quien tenía dos requisitorias vigentes por el delito de robo agravado.

Según información policial, el detenido pertenecería a la banda criminal Los Chalacos Nueva Generación y estaría involucrado en el asesinato de un menor de edad.

La Policía Nacional destacó que estas acciones forman parte de la estrategia para combatir la criminalidad en el primer puerto y reafirmó su compromiso de continuar ejecutando operativos para enfrentar a las organizaciones delictivas que operan en la provincia constitucional del Callao.

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