Generales EP (r) César Astudillo y David Ojeda apuntan a gabinete del nuevo gobierno

César Astudillo Salcedo es senador fujimorista y David Ojeda Parra es actual asesor en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

César Astudillo Salcedo es senador fujimorista y David Ojeda Parra es actual asesor en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Consejeros militares del entorno de la mandataria electa le han informado que los generales en EP (r) César Astudillo Salcedo y David Ojeda Parra cumplen con el perfil requerido para ocupar los ministerios del Interior y de Defensa del próximo gobierno, según fuentes fujimoristas.

En efecto, el general César Astudillo, senador electo por Fuerza Popular, es un oficial condecorado por su participación en la Operación Chavín de Huántar, y ejerció como jefe del Comando Especial Vraem (2014-2015), comandante general del Ejército (2017-2018) y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (2018-2021).

TE RECOMENDAMOS BECA BICENTENARIO NO HAY, PERO CONGRESO DESPILFARRA DINERO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Respecto al general David Ojeda, el 20 de diciembre de 2022 fue designado Comandante General del Ejército y el primero de enero de 2024 asumió como jefe del CCFFAA, en ambos casos por disposición de la presidenta Dina Boluarte. Por el papel que desempeñó durante el conflicto del Cenepa, Ojeda fue condecorado y reconocido como Defensor Calificado de la Patria. Aunque quienes lo respaldan del sector militar destacan que encarnó el apoyo de los institutos armados al régimen de Boluarte.

En el registro de expedientes de investigaciones en curso del Ministerio Público hay otras historias sobre los generales cuyos nombres son mencionados como eventuales ministros.

El fiscal especializado en Corrupción de Funcionarios, Hugo Minaya, incluyó a César Astudillo junto con otros dos excomandantes del Ejército, que entre 2016 y 2020 permitieron el uso inadecuado y venta ilegal del combustible asignado al instituto castrense, por lo que se le imputa los delitos de peculado agravado y de encubrimiento real.

Sin embargo, el expediente luego fue trasladado a la Fiscalía Supraprovincial de Lima Centro, pero en lugar de continuar con el requerimiento del fiscal Minaya, se desistió. Y en tiempo récord dispuso el sobreseimiento de la investigación únicamente en el caso del general César Astudillo. Empero, el caso sigue apareciendo como activo en el registro del Ministerio Público.

Respecto al general David Ojeda, a partir de un informe de la Contraloría, se le inició un expediente fiscal por haber orientado la contratación de la firma panameña Milenium Veladi Corp., que representa a la empresa rusa Compañía Nacional de Servicios de Aviación (NASC, por sus siglas en inglés).

Durante el mandato del excomandante general Ojeda, el Ejército adjudicó a Milenium Veladi el contrato para la reparación mayor (overhaul) de tres helicópteros rusos Mi. 30% más caro que la cotización. Además, se le adelantó casi la totalidad del monto (US$20,3 millones) y se le amplió varias veces el plazo de entrega.

Las tres aeronaves debían estar volando y al servicio del Ejército en diciembre de 2024. Pese a los aplazamientos generosos, la contratista todavía no resuelve el incumplimiento, pese a la necesidad de los helicópteros en el contexto de la emergencia por el fenómeno de El Niño.

Sector estratégico

Según fuentes fujimoristas, el expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Víctor Gobitz Colchado, está considerado como opción para el Ministerio de Energía y Minas.

Expresidente de las mineras Antamina, Buenaventura y Milpo, y ejecutivo de Volcan y Retamas, Gobitz es considerado como representante del “sector duro” de la “gran minería”. Desde esta perspectiva, señala que “no es necesario extender el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), ni una Ley MAPE (de formalización y promoción de la pequeña minería y la minería artesanal)”. Y añadió que la primera tarea del próximo debe ser terminar con el REINFO. Según los expertos, medidas extremas como las mencionadas causaría pobreza y violencia.

NI REINFO NI MAPE. Expresidente de varias empresas mineras, y del principal gremio del sector, la SNMPE, Víctor Gobitz.

Gobitz también indica que “la minería a través del Reinfo es precaria para la salud y la integridad física de cientos de miles de trabajadores”, olvidando que el Estado perdonó S/70 millones en multas por contaminación a 53 compañías mineras.

Según el registro del Ministerio Público, el nombre del empresario aparece en tres investigaciones fiscales en giro.