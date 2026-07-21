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Partidos de hoy, martes 21 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores enfrentamientos para este martes 21 de julio en el las mejores ligas del fútbol mundial.

Nacional, Barcelona SC y Cruz Azul juegan hoy en sus respectivas ligas. Foto: AUF/Liga Pro/Liga MX/composición LR
Nacional, Barcelona SC y Cruz Azul juegan hoy en sus respectivas ligas. Foto: AUF/Liga Pro/Liga MX/composición LR
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este martes 21 de julio del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales como ESPN, Zapping o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DSports, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Inician los 16vos de final en la Copa Sudamericana 2026 con grandes enfrentamientos. Nacional y Tigre se enfrentan en el primer partido de la tarde en el torneo internacional, mientras que Universidad Central y Santos se verán las caras por la noche en un encuentro muy interesante. De igual forma, habrá acción en las distintas ligas del continente como Brasil, Bolivia y Ecuador. En cuanto a México, se viene jugando el Torneo Apertura del país azteca y este miércoles se juegan los partidos Cruz Azul vs Puebla y Toluca vs Pumas, siendo los más destacados del día.

PUEDES VER: Alianza Lima hizo oficial la salida de Guillermo Viscarra en pleno Torneo Clausura 2026: "Gracias por todo, 'Billy'"

lr.pe

Partidos de la Copa Sudamericana HOY

  • Nacional vs Tigre
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Universidad Central vs Santos
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos del Brasileirao HOY

  • Atlético-MG vs Bahía
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: Fanatiz

Partidos del Torneo Apertura de México HOY

  • Cruz Azul vs Puebla
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Canal 5
  • Toluca vs Pumas
  • Hora: 10.05 p. m.
  • Canal: Azteca 7

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

  • Independiente Petrolero vs Real Potosí
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports+

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

  • Libertad vs Delfín
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Zapping TV
  • Universidad Católica vs Barcelona SC
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Zapping TV
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