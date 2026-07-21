Partidos de hoy, martes 21 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este martes 21 de julio del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales como ESPN, Zapping o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DSports, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Inician los 16vos de final en la Copa Sudamericana 2026 con grandes enfrentamientos. Nacional y Tigre se enfrentan en el primer partido de la tarde en el torneo internacional, mientras que Universidad Central y Santos se verán las caras por la noche en un encuentro muy interesante. De igual forma, habrá acción en las distintas ligas del continente como Brasil, Bolivia y Ecuador. En cuanto a México, se viene jugando el Torneo Apertura del país azteca y este miércoles se juegan los partidos Cruz Azul vs Puebla y Toluca vs Pumas, siendo los más destacados del día.

Partidos de la Copa Sudamericana HOY

Nacional vs Tigre

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN

Universidad Central vs Santos

Hora: 7.30 p. m.

Canal: DSports

Partidos del Brasileirao HOY

Atlético-MG vs Bahía

Hora: 5.30 p. m.

Canal: Fanatiz

Partidos del Torneo Apertura de México HOY

Cruz Azul vs Puebla

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Canal 5

Toluca vs Pumas

Hora: 10.05 p. m.

Canal: Azteca 7

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

Independiente Petrolero vs Real Potosí

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Tigo Sports+

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY