Huellas Judiciales | Dra. Esperanza Vegas

Descubra la historia de la Dra. Esperanza Vegas y su impacto en la justicia en la nueva edición de Huellas Judiciales. Fuente: difusión.

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En esta edición de Huellas Judiciales, se reconoce el valioso aporte de la Dra. Esperanza Vegas, cuya labor y experiencia han contribuido al fortalecimiento del sistema judicial, dejando una huella que trasciende generaciones.

Conozca su historia y legado en Huellas Judiciales.



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