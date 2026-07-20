Luz Pacheco: Yo voy de la mano con la Constitución. No voy de la mano con el fujimorismo ni con ningún partido”

CRÍTICA. La expresidenta del TC alega que sus decisiones tienen impacto político, pero señala que no aspira a tener otros cargos. Foto: Carlos Félix/ La República.

CRÍTICA. La expresidenta del TC alega que sus decisiones tienen impacto político, pero señala que no aspira a tener otros cargos. Foto: Carlos Félix/ La República.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Luz Pacheco Zerga, integrante del Tribunal Constitucional, habló sobre la reciente ley que le quita el gasto al Congreso. Los posibles vínculos con el Fujimorismo y su relación con el Congreso de la República.

— Quisiera comenzar esta entrevista sabiendo cuál es su reflexión sobre que se le atribuye. ¿El Congreso y el TC trabajan de

TE RECOMENDAMOS BECA BICENTENARIO NO HAY, PERO CONGRESO DESPILFARRA DINERO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

la mano ?

— En principio, hubo un concurso de méritos. No se puede decir que haya habido un acuerdo para que seamos nosotros y no otros. El Congreso siempre tiene que existir. ¿Por qué? Porque es el representante del pueblo. Indudablemente, fuimos elegidos por un Congreso que tenía una mayoría con Fuerza Popular ¿quién está ahora en el Congreso y quién tiene mayoría? Entonces, cuando nos dicen que nosotros a la anterior mayoría les permitimos hacer lo que quisieran y que ahora ya les quitamos esa potestad porque ha cambiado la mayoría, eso no es verdad. Hay varias leyes que hemos declarado inconstitucionales, otras que no lo son, porque es lo que corresponde, al menos en mi criterio, era lo que les correspondía en esos momentos.

— ¿Hay una autocrítica en lo que ha realizado el Tribunal Constitucional en esta gestión?

— Normalmente uno va aprendiendo y hay decisiones que tomamos al comienzo. Por ejemplo, respecto al gasto público, una sentencia del año 2022, en la que nosotros dijimos claramente que era inconstitucional porque no había sido iniciativa del Ejecutivo, sino del Congreso, el cual no tiene iniciativa de gasto, decidimos que esa decisión estaba afectando el presupuesto del año. Ahora, hemos determinado claramente que no tiene esa iniciativa de gasto y no puede afectar los siguientes años.

— ¿Cómo se gestó en el 2022 la aprobación de esta iniciativa de gasto a favor del Congreso?

— No fuimos nosotros, fue el colegiado anterior. Además, fue una decisión en la que intervinieron, me parece, hasta dos personas, porque hubo muchos votos dispares y allí se afirmó que se podía autorizar, en la negociación colectiva del personal del Estado, un aumento cuando no incidiera sobre el ejercicio que estaba en ese momento, sino sobre el siguiente.

— ¿Qué conlleva esta nueva decisión?

— Desde entonces esa interpretación de que se podría afectar el presupuesto por iniciativa del Congreso ha ocasionado un sinfín de normas que han afectado el erario público. Con la nueva sentencia la mayoría ha establecido unas pautas para que la iniciativa de gasto esté en manos del Ejecutivo y en alguna excepción pueda el Congreso coordinar con el Ejecutivo para plantear una ley. Yo no he compartido esa ley porque considero que no debe haber excepciones.

— ¿Descarta que esta gestión haya abierto las puertas al Congreso para la iniciativa de gasto?

— No, no fuimos nosotros. Eso venía de una decisión anterior y, a lo mejor, sí hubiéramos podido prever antes lo que iba a ocurrir. No fue mala idea, simplemente que no somos economistas. Y después empezaron a promulgarse, a salir todas las denuncias, por decir así, sobre el abuso del Congreso. Hemos invitado al Consejo Fiscal aquí, al Tribunal, con el Pleno. Hemos estado averiguando porque estaba lo de Petroperú, son varios casos. Ahora sí tenemos varias decisiones en esa línea.

— ¿Son 250 leyes de gasto que el Consejo Fiscal ha criticado?

— Sí.

— ¿En qué año este TC se da cuenta que era perjudicial?

— Claro, en el 2022. Yo pienso que la sentencia es la de la asignación mensual del personal acuartelado. Hubo otra decisión, pero es verdad que después hubo otra decisión, que yo tampoco en ese momento compartí, en la que se aceptó que, por ser una situación de emergencia, que era el pasar a planillas al personal que trabajó en toda la crisis sanitaria por el COVID, entonces ese personal estaba prohibido por ley de pasar a planillas porque había sido contratado por locación de obra. Entonces, como en esa ley se establecía que el pase sería gradual y en relación con el MEF, la mayoría decidió que eso era constitucional. Ya después hemos visto que la cosa ha ido a peor y, desde comienzos de año, estábamos viendo en qué expediente que teníamos podíamos parar ese asunto, porque el Tribunal no puede salir a dar un comunicado. El pronunciamiento del Tribunal tiene que ser a través de una sentencia.

— El presidente del TC comentó que esa decisión se tomó hace un mes ?

— Sí, más o menos. Pero hemos empezado a debatirlo, yo diría, desde marzo. Lo que pasa es que desde el comienzo se plantearon muchas más pautas y, en cada semana que había un debate, se iba perfilando. Se adoptó hace como un mes, pero después ocurrió que un magistrado que no estaba reservó su voto, hasta que llegó. Emitió su voto y mandó físicamente el voto. Eso sí nos demoró bastante.

— ¿Considera que al salir recién esta decisión se puede poner un poco en tela de juicio que el TC va de la mano con el fujimorismo??

— Yo voy de la mano con la Constitución, con Dios y con mi conciencia. No voy de la mano con el fujimorismo ni con ningún partido político. Eso es falso. Bueno, cada uno responde por su voto. Yo creo que pueden ver mi votación. Hay gente que dice: "Ah, como yo estoy a favor del indulto de Fujimori, soy fujimorista". No, señor. Es decir, yo estuve a favor porque era un caso humanitario. Y, de hecho, el señor se murió a los pocos meses.

— ¿Cuál es el mensaje que daría a la población para que confíe que el TC es totalmente autónomo?

— Yo sé que, en general, hemos perdido la confianza en las instituciones porque ha habido mucha corrupción. Creo que eso nos hace daño a todos: la sospecha habitual. Creo que invitaría más bien a la población a analizar objetivamente cuáles han sido nuestras decisiones y darse cuenta de que no es así (...) No sé si eso sea claro. La justicia es ciega. Entonces, me da lo mismo que sea fujimorista, que sea de Perú Libre o que sea lo que sea.

— ¿Hay alguna decisión de la que se arrepiente de no haber tomado?

— A ver, en eso del terrorismo. Yo sigo pensando que si esas personas ya cumplieron con todo lo que exige la ley para la rehabilitación hay que darles la verdadera resocialización. Pero, como no siempre se puede establecer un punto final, para estar seguros, porque es muy difícil que una persona con esas ideas cambie de planteamiento, entonces siempre tengo la duda. Esa es la única que, a mí, por decir así, me ha pesado más.

— Se cierra una gestión de este Congreso y Ejecutivo

— Y comienza la era de Fuerza Popular, a cargo también de Keiko Fujimori como presidenta.

— ¿Cuál cree que es el rol que ahora toma el TC sobre las demandas que quedan pendientes entre el Ejecutivo y el Legislativo?

— Bueno, seguirán su curso, lo que corresponda. Si presentan acciones de inconstitucionalidad contra las leyes, estas 250 leyes, ya verá el Ejecutivo cuáles presenta como inconstitucionales y actuaremos en consecuencia. Yo ya lo he dicho: para mí nunca tienen iniciativa de gasto los congresistas. El artículo 79 es la regla en esa cuestión.

— ¿Cuál es el trámite regular que se debe seguir?

— No necesariamente la derogación, puede plantearse mediante una acción de inconstitucionalidad. Esta es normalmente presentada por el Ejecutivo. Pero los colegios profesionales también pueden pedir una declaración de inconstitucionalidad. Y ya, en ese caso, el Tribunal estudiará y decidirá. Pero no vamos a decidir, por lo menos nunca, políticamente.

— Hay decisiones y decisiones que pueden ser cuestionables

— Sé que mis decisiones tienen impacto político, pero no puedo decidir calculando eso. Este es por decir casi el final de mi carrera profesional. Yo no aspiro, después, a tener otros cargos. Y yo quiero irme con todos mis errores, mis limitaciones, pero con la conciencia tranquila de que he procurado, en todas las situaciones, actuar correctamente.

— ¿En algún momento se ha sentido presionada?

— A mí nunca, jamás me han presionado (…). Nunca recibí presiones de nadie. De nadie ni de nada.

— ¿Hubo acercamientos con Fuerza Popular o Perú Libre?

— No. Yo he tenido muchos acercamientos con el Congreso para pedirle presupuesto teniendo en cuenta nuestras necesidades. Pero nada más.

— ¿Nunca le dejaron entrever la posibilidad de influir en alguna decisión?

— No. Jamás han querido hacer un toma y daca. Bueno, si te doy esto, pero tú a cambio me das aquello. No. No lo hubiera admitido tampoco, pero creo que en el Congreso me conocen y respetan mi manera de ser: nunca nos han querido imponer alguna idea o petición.