Municipalidad de Magdalena abre 156 empleos en Serenazgo con sueldos de hasta S/3.200: así puedes postular

La convocatoria incluye beneficios para licenciados de las Fuerzas Armadas y personas con discapacidad. | Foto: composición LR/Difusión

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La Municipalidad de Magdalena del Mar inició una convocatoria laboral para incorporar 156 trabajadores a la Subgerencia de Serenazgo bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). El proceso de selección se desarrollará el 21 y 22 de julio y contempla remuneraciones que alcanzan los S/ 3.200 mensuales, según el cargo al que se postule.

La convocatoria busca fortalecer las labores de vigilancia y seguridad ciudadana en el distrito mediante la incorporación de personal operativo. Los postulantes que superen las distintas etapas del concurso firmarán contrato durante los primeros días de agosto, de acuerdo con el cronograma establecido por la comuna.

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Estos son los puestos disponibles y las remuneraciones de la convocatoria de Magdalena

La convocatoria contempla cinco perfiles para el área de Serenazgo. Estas son las plazas disponibles y la remuneración mensual para cada puesto:

Sereno/a chofer de Serenazgo: 80 vacantes con un sueldo de S/ 2.450 .

80 vacantes con un sueldo de . Sereno/a motorizado: 45 vacantes con una remuneración de S/ 2.400 .

45 vacantes con una remuneración de . Sereno/a del Grupo de Acciones Rápidas: 25 vacantes con un ingreso mensual de S/ 2.100 .

25 vacantes con un ingreso mensual de . Resguardo de personal: 5 vacantes con un sueldo de S/ 3.200 .

5 vacantes con un sueldo de . Supervisor de personal operativo: 1 vacante con una remuneración de S/ 2.800.

Los seleccionados se incorporarán a la Subgerencia de Serenazgo bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), como parte del fortalecimiento de las labores de vigilancia y seguridad ciudadana en el distrito.

La Municipalidad de Magdalena del Mar abrió una convocatoria laboral para 156 puestos en la Subgerencia de Serenazgo.

Cómo participar en la convocatoria laboral de la Municipalidad de Magdalena

La recepción de documentos se realizará los días 21 y 22 de julio, en el horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en la Oficina de Mesa de Partes, ubicada en la avenida Brasil 3501, en el distrito de Magdalena del Mar. De acuerdo con el cronograma del proceso, los postulantes que resulten seleccionados suscribirán contrato a inicios de agosto.

La convocatoria también contempla beneficios para determinados postulantes. Los licenciados de las Fuerzas Armadas recibirán una bonificación del 10% sobre el puntaje final si acreditan su condición. En tanto, las personas con discapacidad accederán a un 15% adicional, para lo cual deberán presentar el carné o certificado emitido por Conadis, o la declaración jurada correspondiente. Las bases completas del concurso y los requisitos para cada puesto están disponibles en este ENLACE.