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Senadores y diputados electos de Ahora Nación solicitan no recibir el bono por gastos de instalación

A través de dos cartas enviadas al Congreso, los parlamentarios electos de Ahora Nación señalaron que, al residir en la capital, "este gasto no se justifica".

Senadores y diputados electos de Ahora Nación renuncian a bono por gastos de instalación.
Senadores y diputados electos de Ahora Nación renuncian a bono por gastos de instalación. | Composición/LR
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A menos de una semana de iniciar labores en el nuevo Congreso bicameral, los diputados y senadores electos de Ahora Nación han renunciado al bono por gastos de instalación. La decisión fue transmitida mediante dos cartas enviadas al Oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno.

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En los documentos presentados, los legisladores también argumentaron que esta medida responde a su "compromiso con los principios de austeridad, transparencia y uso eficiente de los recursos públicos".

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Asimismo, señalaron que, al haber sido elegidos por Lima Metropolitana o circunscripción única nacional y residir en la capital, no incurrirán en los desembolsos que dicho concepto busca atender, por lo que este gasto no se justifica.

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Por tal motivo, los representantes solicitaron a la Dirección General de Administración y demás dependencias del Congreso disponer las acciones correspondientes para que no se efectúe el pago.

La carta emitida por el bloque de diputados electos por Lima Metropolitana lleva la firma de Harvey Colchado, Indira Huilca, Ángel Meneses y Bernardino Jair Manrique.

Por su parte, la segunda carta lleva la firma de los senadores electos Alfonso López Chau, Jaime Delgado, Ruth Luque Ibarra y Mirtha Vásquez.

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