Familia exige justicia por menor fallecido por disparo de policía en Huacho: "Fue innecesario sacar su arma"

Familia del niño de 8 años exige justicia tras su muerte en intervención policial en Huacho | Foto: Silvana Quiñonez/La República

Familia del niño de 8 años exige justicia tras su muerte en intervención policial en Huacho | Foto: Silvana Quiñonez/La República

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La familia del niño de 8 años que murió tras recibir un disparo durante una intervención policial en Huacho exige que se determinen responsabilidades y cuestiona la actuación del suboficial PNP Luis Nazario Chumbes. La madre del menor afirmó que el agente no tenía motivos para utilizar su arma durante el operativo y pidió que la investigación avance con transparencia.

"Fue innecesario sacar su arma. Nosotros no éramos una banda criminal, no teníamos armas, éramos mujeres. No teníamos armas como para que nos vean como si nosotros fuéramos peligro o estamos fuego a fuego enfrentándonos", declaró la madre del menor a La República.

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La mujer también denunció que, tras el disparo, ningún representante de la Policía se comunicó con ella para conocer el estado de salud de su hijo ni brindarle apoyo. "De parte de la Policía no me han llamado hasta el día de hoy", señaló.

El menor falleció el domingo en un hospital de Lima, luego de permanecer en estado crítico por una herida de bala en la cabeza. El niño viajaba junto a su madre y una amiga en una mototaxi cuando ocurrió la intervención policial en la avenida Mercedes Indacochea, en Huacho.

Fiscalía investiga a suboficial PNP

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura abrió una investigación preliminar contra el suboficial Luis Nazario Chumbes por su presunta participación en la muerte del menor. El Ministerio Público dispuso diligencias para esclarecer las circunstancias del disparo y establecer las responsabilidades correspondientes.

Entre las medidas ordenadas figuran la incautación del arma de fuego del efectivo policial, la realización de pericias balísticas y la prueba de absorción atómica, además de la recopilación de declaraciones de los agentes que participaron en el operativo y de los videos registrados por testigos.

La familia sostiene que el uso del arma fue injustificado y cuestiona que los agentes hayan apuntado durante la intervención pese a que, según su versión, no existía una amenaza que pusiera en riesgo a los policías.

Fiscalía investiga a suboficial PNP por disparo que causó la muerte del menor en Huacho

"En ningún momento encontraron un cuchillo o una pistola o algo que ellos se sintieran desprotegidos para que saquen su arma", afirmó la madre.

La Defensoría de la Policía Nacional también se pronunció sobre el caso. Su director general, Máximo Ramírez, indicó que la investigación continuará en la justicia ordinaria y descartó que la nueva ley que amplía las competencias del fuero militar-policial alcance este proceso, debido a que los hechos ocurrieron antes de su entrada en vigencia.

Sin embargo, Ramírez cuestionó la decisión del efectivo de sacar su arma durante la intervención y consideró que esa acción no correspondía en las circunstancias descritas.

"Indudablemente que las circunstancias del hecho no ameritaba sacar el arma", declaró a RPP. Agregó que los policías cuentan con otras herramientas para afrontar situaciones de resistencia, como el uso de la tonfa.

Debate por nueva ley policial

El caso ocurre en medio de la aprobación de la Ley N.º 32735, norma que modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal para ampliar los alcances del delito de función y establecer reglas sobre la competencia entre la justicia ordinaria y el fuero militar-policial.

La ley establece que no pueden existir procesos paralelos en ambas jurisdicciones por los mismos hechos y sujetos. Además, incorpora una disposición que permite solicitar el archivamiento definitivo de investigaciones o procesos penales en trámite cuando exista un proceso seguido en la jurisdicción militar-policial por los mismos hechos.

La promulgación de la norma generó cuestionamientos de organizaciones y especialistas en derechos humanos, quienes advierten que podría afectar la independencia de investigaciones relacionadas con el uso de la fuerza por parte de policías y militares.

Aunque la Defensoría de la Policía sostiene que la norma no se aplicará al caso del suboficial investigado en Huacho por la fecha en que ocurrieron los hechos, la disposición sobre procesos en trámite abrió un debate sobre el alcance que podría tener la nueva legislación en investigaciones futuras.

Mientras tanto, la madre del menor insiste en que el caso debe esclarecerse y responsabilizó al efectivo policial por la muerte de su hijo.

"Que se haga justicia y que digan la verdad. Yo no voy a parar hasta que se haga justicia a mi caso de mi niño", expresó.