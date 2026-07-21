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El Niño Costero extendería las lluvias hasta la costa central si alcanza una magnitud extraordinaria

Luis Vásquez, portavoz de la ENFEN, advierte que el calentamiento del océano puede intensificar el evento, afectando caudales y riesgos de desbordes en la región.

El Niño Costero podría ampliar alcance de lluvias hacia la costa central del país
El Niño Costero podría ampliar alcance de lluvias hacia la costa central del país | Foto: composición LR/Senamhi
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El fenómeno El Niño Costero podría ampliar el alcance de las lluvias hacia la costa central del país si evoluciona a una magnitud extraordinaria entre octubre y diciembre, periodo en el que también se espera el mayor calentamiento del océano. El vocero de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), Luis Vásquez, indicó que ese escenario mantiene una probabilidad cercana al 38% o 39%, aunque aclaró que aún no constituye una condición definitiva.

El especialista explicó que el reciente comunicado del ENFEN elevó la probabilidad de un evento extraordinario debido al fortalecimiento del calentamiento en el Pacífico central y al aporte de energía que este sistema trasladaría hacia la costa peruana. Según precisó, esta actualización responde a la evolución observada en el océano y a los resultados de los modelos climáticos.

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"La evolución de El Niño sigue adelante y se espera que el Niño del Pacífico Central también contribuya con energía hacia la zona costera. Por eso se ha incrementado la probabilidad de que ocurra un evento extraordinario. Es una probabilidad, no significa que sea un escenario definitivo, pero debe ser considerada", señaló Vásquez a la Agencia Andina.

Mayor riesgo desde octubre

El vocero del ENFEN sostuvo que la condición fuerte del fenómeno permanecería hasta octubre. Sin embargo, el trimestre comprendido entre octubre y diciembre concentraría el mayor calentamiento del mar, lo que incrementaría la posibilidad de que el evento alcance una magnitud extraordinaria.

"Lo más probable es que la condición fuerte se mantenga hasta octubre. Sin embargo, entre octubre, noviembre y diciembre existe una probabilidad cercana al 38% o 39% de que el evento alcance una categoría extraordinaria", afirmó.

Vásquez recordó además que el ENFEN extendió la vigencia del fenómeno hasta abril de 2027, un mes más de lo previsto en la evaluación anterior.

Si el evento alcanza esa magnitud, las lluvias aumentarían desde la primavera, coincidiendo con el inicio de la temporada húmeda. En ese escenario, los caudales de los ríos crecerían y aumentaría el riesgo de desbordes.

"Los efectos asociados a las precipitaciones también podrían extenderse hacia la costa central", advirtió.

Además, durante el verano crecería la probabilidad de huaicos, sobre todo en Tumbes, Piura y Lambayeque, regiones que históricamente registran los mayores impactos durante episodios intensos de El Niño.

Mar más cálido y cambios en la pesca

Mientras la costa recibiría precipitaciones por encima de lo habitual, la sierra centro-sur y parte de la Amazonía enfrentarían un posible déficit hídrico debido a la influencia del calentamiento en el Pacífico central sobre la circulación atmosférica.

Las temperaturas del mar también permanecen por encima de sus valores normales. El Callao registra una anomalía de 5,8 °C, la más alta del litoral, seguido por Chicama con 5 °C, Paita con 3,9 °C y Pisco con 2,2 °C.

Vásquez añadió que la llegada de nuevas ondas Kelvin cálidas mantendrá elevadas las temperaturas superficiales del mar durante las próximas semanas. Si el acoplamiento entre el océano y la atmósfera continúa, el fenómeno tendría condiciones para intensificarse entre octubre y noviembre.

El calentamiento del mar también modificará la distribución de los recursos hidrobiológicos. La anchoveta buscará aguas más profundas o migrará hacia el sur, mientras especies de aguas cálidas, como atunes, barriletes, bonito, pez sierra, melva, picudos y tiburones, aumentarán su presencia frente al litoral peruano.

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