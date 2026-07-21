Sin costo y sin previa cita: conoce los exámenes médicos que podrás hacerte gratis en todo el Perú esta semana

El Ministerio de Salud (Minsa) lanza la campaña "Semana de Oro", del 20 al 27 de julio, ofreciendo controles gratuitos de presión arterial, glucosa y peso en todo el país. | Foto: Andina/Composición LR

El Ministerio de Salud (Minsa) lanza la campaña "Semana de Oro", del 20 al 27 de julio, ofreciendo controles gratuitos de presión arterial, glucosa y peso en todo el país. | Foto: Andina/Composición LR

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El Ministerio de Salud (Minsa) inició la campaña Semana de Oro, una iniciativa que permitirá a la población acceder de forma gratuita a controles preventivos de presión arterial, glucosa y peso en establecimientos de salud y espacios públicos de todo el país. La jornada se desarrollará del 20 al 27 de julio con el objetivo de promover la detección temprana de enfermedades no transmisibles.

La estrategia busca fortalecer las acciones de prevención frente a la diabetes y la hipertensión, dos enfermedades que pueden avanzar sin presentar síntomas durante un largo periodo. Además de los exámenes médicos, los asistentes recibirán orientación para adoptar hábitos saludables que contribuyan a reducir el riesgo de desarrollar estos problemas de salud.

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Semana de Oro: quiénes pueden acceder al tamizaje y qué pruebas incluye la campaña

Durante la Semana de Oro, cualquier persona podrá acudir sin costo y sin necesidad de una cita previa a los puntos habilitados por el Minsa para realizarse controles de presión arterial, glucosa y peso. La campaña se desarrollará en establecimientos de salud, plazas y otros espacios públicos, donde también se brindará consejería sobre alimentación saludable, actividad física y prevención de enfermedades crónicas.

La iniciativa está dirigida a toda la población, aunque el ministerio hace especial énfasis en las personas mayores de 40 años y en quienes presentan factores de riesgo como sobrepeso, obesidad, antecedentes familiares, sedentarismo o consumo de tabaco. El propósito es facilitar el acceso a evaluaciones preventivas que permitan identificar posibles problemas de salud de manera oportuna.

Minsa advierte sobre el aumento de casos de diabetes e hipertensión y refuerza la prevención

De acuerdo con el Sistema de Información en Salud (HIS Minsa), en lo que va del 2026 se han registrado más de 32.000 casos de hipertensión arterial y más de 31.000 casos de diabetes en el país. Estas cifras respaldan la necesidad de fortalecer las acciones preventivas y fomentar la realización de chequeos médicos periódicos para detectar estas enfermedades en sus etapas iniciales.

La coordinadora nacional del Componente de Prevención y Control de Daños No Transmisibles del Minsa, Joycy Rojas, señaló que la diabetes y la hipertensión pueden permanecer sin manifestaciones durante mucho tiempo. Por ello, recomendó no esperar la aparición de síntomas para acudir a un establecimiento de salud, ya que un diagnóstico temprano permite reducir el riesgo de complicaciones como infartos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal o pérdida de la visión.