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Lanzan dos bombas molotov contra combi de Los Rojitos en SJM: al menos 3 bandas extorsionan a la empresa

Conductores de la empresa suspenden actividades tras el atentado, por temor a nuevas agresiones de al menos tres bandas criminales que los extorsionan.

El fuego alcanzó el predio donde residían los dueños del vehículo junto a sus menores hijos.
El fuego alcanzó el predio donde residían los dueños del vehículo junto a sus menores hijos. | Composición LR
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Presuntos extorsionadores atacaron con dos bombas molotov a una de las unidades de la empresa de transporte conocida como Los Rojitos en uno de sus paraderos, ubicado en la Asociación de Emprendedores de Villa Jardín, en el distrito de San Juan de Miraflores. El atentado ocurrió cuando la unidad estaba estacionada frente a un taller mecánico.

Tras el ataque, los dos implicados huyeron de la zona a bordo de una motocicleta. El fuego consumió parte del vehículo y alcanzó la vivienda de los dueños. Dentro del inmueble se encontraba una pareja junto a sus dos hijos menores. De acuerdo con los conductores de la empresa, ellos estarían siendo extorsionados por al menos tres bandas criminales.

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Constantes extorsiones

Una de las bombas molotov fue lanzada al predio donde estaba estacionada la unidad, lo cual afectó el inmueble y puso en riesgo a la familia que se encontraba en su interior. Los afectados evitaron dar declaraciones; sin embargo, las versiones de otros conductores y los atentados anteriores contra la empresa apuntan a que se trataría de una nueva agresión por extorsión.

Según la información preliminar, los transportistas no habrían pagado el cupo exigido por las bandas criminales durante una semana, lo cual propició este ataque. Incluso, en la unidad afectada se vieron dos pegatinas vinculadas al cobro de cupos.

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Paralizan actividades tras atentado

Tras el ataque, conductores de las empresas de transporte decidieron suspender temporalmente sus operaciones. Los trabajadores aseguraron que no saldrán a trabajar ante el temor de ser blanco de una nueva agresión.

Algunos afirmaron haber presentado denuncias anteriormente; sin embargo, aseguraron que los extorsionadores continuaron hostigándolos y exigiéndoles montos de dinero cada vez mayores.

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