Escolares estudian en plena pista por problemas en la reconstrucción de colegio: obra está paralizada desde hace 11 años

La protesta fue acompañada de carpetas y materiales en la calle, evidenciando las dificultades de los estudiantes. Exigen información sobre el estado actual y plazos para la finalización de la obra. | Foto: Canal N

La protesta fue acompañada de carpetas y materiales en la calle, evidenciando las dificultades de los estudiantes. Exigen información sobre el estado actual y plazos para la finalización de la obra. | Foto: Canal N

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Estudiantes del Colegio Emblemático Carlos Augusto Salaverry, ubicado en la provincia de Sullana, realizaron sus clases en la vía pública como medida de protesta para exigir la culminación de la reconstrucción de su colegio, un proyecto que, según la comunidad educativa, permanece inconcluso desde hace más de una década.

Padres de familia, docentes y alumnos denunciaron que la demora en la ejecución de la obra afecta directamente el desarrollo de las actividades académicas y las condiciones en las que reciben enseñanza. Por ello, demandaron una respuesta de las autoridades responsables y acciones concretas para destrabar el proyecto.

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Comunidad educativa exige culminar obra paralizada desde hace más de una década

La protesta se desarrolló con estudiantes instalando carpetas y materiales educativos en plena vía pública, una escena que buscó evidenciar las dificultades que enfrentan mientras esperan la entrega de una infraestructura adecuada.

De acuerdo con los representantes de la comunidad educativa, han pasado más de diez años desde el inicio del proyecto de construcción sin que los trabajos hayan sido concluidos. Ante esta situación, solicitaron información actualizada sobre el estado de la obra y los plazos previstos para su culminación.