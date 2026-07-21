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Ya es oficial | Nuevo día no laborable en el calendario: confirman descanso obligatorio para el sector público y privado en esta provincia del Perú

La norma, publicada en el Diario Oficial El Peruano, afecta tanto al sector público como a las empresas privadas, facilitando la participación ciudadana en actividades cívicas y culturales.

La provincia de Tambopata, en la región Madre de Dios, tendrá un nuevo día no laborable el 10 de julio, tras la promulgación de la Ley N.º 32734 por el Gobierno.
La provincia de Tambopata, en la región Madre de Dios, tendrá un nuevo día no laborable el 10 de julio, tras la promulgación de la Ley N.º 32734 por el Gobierno. | Foto: Andina/Composición LR
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La provincia de Tambopata, en la región Madre de Dios, contará con un nuevo día no laborable cada 10 de julio, luego de que el Gobierno promulgara la Ley N.º 32734. La medida, publicada en el Diario Oficial El Peruano, establece que la jornada coincidirá con el aniversario de la fundación histórica de Puerto Maldonado, capital del departamento.

La disposición será de cumplimiento para las entidades del sector público y las empresas privadas que desarrollan actividades en la provincia, conforme al régimen laboral correspondiente. Con esta decisión, las autoridades buscan facilitar la participación de la población en las actividades conmemorativas organizadas por esta fecha.

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La disposición que convierte el 10 de julio en una fecha especial para esta provincia

La nueva ley establece que el 10 de julio de cada año será día no laborable en toda la provincia de Tambopata, en reconocimiento al aniversario de la fundación histórica de Puerto Maldonado. La norma fue aprobada por el Congreso de la República y posteriormente promulgada por el Poder Ejecutivo, quedando oficializada con su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

De acuerdo con la disposición, la medida tiene como finalidad rendir homenaje a la capital de Madre de Dios y fortalecer el desarrollo de las actividades cívicas, culturales y protocolares que se realizan con motivo de esta conmemoración, una de las fechas más representativas para la provincia.

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Cómo se aplicará la medida y qué servicios continuarán operando durante la jornada

El día no laborable será aplicable a los centros de trabajo del sector público y también a las empresas privadas que operan en la provincia de Tambopata, respetando las normas laborales vigentes para cada caso. De esta manera, los trabajadores podrán participar en las actividades programadas por el aniversario de Puerto Maldonado.

La ley también dispone que la Municipalidad Provincial de Tambopata, en coordinación con el Gobierno Regional de Madre de Dios y las entidades competentes, adopte las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios esenciales durante la jornada. Entre ellos se encuentran la atención en salud, la seguridad ciudadana, la respuesta ante emergencias y otras prestaciones indispensables para la población.

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