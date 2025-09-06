Residentes realizaron un plantón en el Óvalo de Miraflores por construcción de pileta cibernética en el lugar. | URPI-LR | Francisco Erazo

La Municipalidad de Miraflores, titulada por el alcalde Carlos Canales, anunció en el mes de junio, que en el óvalo central de su distrito se construirá una pileta cibernética con show de luces y sonido, cuyo costo ascendería los S/5.456 millones. El anuncio no fue bien recibido por los vecinos, que calificaron la obra de "innecesaria", ya que con ese presupuesto se podría cubrir la limpieza de la ciudad.

Ante el temor de una presunta intervención de trabajadores municipales para iniciar la obra, residentes realizaron un plantón en el Óvalo de Miraflores durante la tarde de este sábado 6 de septiembre. Según los testimonios recogidos, llevan más de tres meses protestando por la falta de comunicación y la pésima gestión del alcalde de Renovación Popular.

Rechazan gestión Carlos Canales

Vecinos de Miraflores se congregaron frente al óvalo para manifestar en contra de la construcción de una pileta cibernética valorizada en más de cinco millones de soles. Según los ciudadanos, "no se ha tomado en cuenta la opinión de ellos". Asimismo, indicaron que nunca se han reunido con el alcalde entre los años del 2022 y 2023, pese a que la autoridad aseguró que sí.

Vecinos miraflorinos protestan en contra del alcalde Carlos Canales por obras inconclusas y despilfarro de dinero en proyectos innecesarios. Foto: Francisco Erazo.

"Protestamos por una gestión que se caracteriza por no consultar, por no ser transparente, por no responder a los vecinos, por hacer lo que quieren", expresó un vecino. Otro protestante en el lugar aseguró que la gestión de Carlos Canales, se ha caracterizado por la falta de comunicación por parte de los vecinos. "Es la peor gestión edil del distrito de Miraflores en los últimos 50 años", sentenció.

Una habitante del distrito turístico de Lima señaló que la obra "es una locura y es totalmente innecesaria en el distrito". Cuestionó la decisión de construir una plaza tecnológica, ya que considera que es un peligro para los transeúntes y conductores. Además, denunció que la entidad distrital no está escuchando a los vecinos y que les han bloqueado todos los canales de comunicación por cuestionar proyecto. "Nos han bloqueado, nos sacan de los chats vecinales, no nos atienden. Incluso les dan instrucciones a los trabajadores para que no nos atiendan", relató.

Vecinos en contra de tala de árboles en el Óvalo de Miraflores

¡Verde sí, cemento no! Exclaman los miraflorinos en contra de la construcción de una obra que pretende una construir una pileta erradicando las áreas verdes de la zona. Rodrigo, vecino de Miraflores desde hace más de 30 años, señaló que serían cinco parques los que han sido intervenidos por la municipalidad para la construcción de obras. "Yo les invito a que vayan al Parque Leoncio Prado, donde él dijo que iba a ser una caseta con material prefabricado, falso, es una obra de concreto", expresó Rodrigo.

Actualmente, la fuente del Óvalo de Miraflores no funciona y ciertas partes del área verde se encuentran secas. Esta zona es altamente transitada por conductores, turistas y ciudadanos. Foto: Francisco Erazo.

Por otro lado, un funcionario de la Municipalidad del distrito indicó a La República que el proyecto aún no está terminado y que por esa razón no se ha anunciado de manera oficial. "No hay ninguna tala de árboles, ni en ese, ni en ningún proyecto de la municipalidad", aseguró al funcionario respecto a la queja de vecinos que aseguraban que las palmeras del Óvalo iban a ser taladas.

