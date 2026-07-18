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CAL exige anular acreditación de Vicente Espinoza como presidente de la Junta de Decanos del gremio a nivel nacional

La decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, presentó la solicitud ante el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú (CDCP) y denunció irregularidades en el nombramiento de Vicente Espinoza.

CAL exige anular acreditación de Vicente Espinoza como presidente de la Junta de Decanos del gremio a nivel nacional.
CAL exige anular acreditación de Vicente Espinoza como presidente de la Junta de Decanos del gremio a nivel nacional. | Composición/LR
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El Colegio de Abogados de Lima (CAL) exige anular la acreditación de Vicente Paúl Espinoza Santillán como presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú (JUDECAP) ante el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú (CDCP).

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La solicitud fue interpuesta por la decana del CAL, Delia Milagros Espinoza Valenzuela. En el documento presentado ante el CDCP, se califica el acto de Vicente Espinoza Santillán como un "flagrante fraude a la ley".

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Según los argumentos expuestos, dicha validación se emitió en "abierta violación al artículo 13 del Estatuto de la CDCP", además de vulnerar el "principio de tracto sucesivo" e ignorar "de forma deliberada la existencia de un proceso judicial en trámite".

La postura del CAL indica que el derecho sanciona con "nulidad absoluta todo acto administrativo derivado de una reunión privada de asociados que usurpa las funciones de una Asamblea General".

El gremio sostiene que la elección de Vicente Espinoza, realizada el 15 de marzo de 2025, no tuvo autorización según las normas internas, incumplió los plazos de notificación y excluyó a 16 decanos del proceso. Asimismo, cuestionan que Pedro Riega López, presidente del CDCP, validara esta acreditación pese a que existía un proceso judicial en curso.

Por otra parte, se señala que el actual titular de la SUNEDU presentó documentación “espuria” para sustentar su legitimidad.

“[Vicente Espinoza] ha presentado, de forma alevosa, ante el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, documentación que este Colegio de Abogados de Lima considera espuria, para intentar sustentar una supuesta legitimidad que no posee”, se lee en el documento.

Ante lo expuesto, la presidencia del CAL ha solicitado formalmente que se declare la "nulidad absoluta" del nombramiento de Vicente Paúl Espinoza Santillán como supuesto representante y presidente de la JUDECAP ante el Consejo Nacional de Decanos.

Asimismo, se pide que se ordene la inmediata invalidación de cualquier registro, credencial u oficio de incorporación emitido a favor de Espinoza.

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