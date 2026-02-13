HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Colectivo demanda a municipio de Miraflores por negar bodas simbólicas de personas LGTB por el 14 de febrero

La Red Peruana TLGB argumenta que el rechazo del alcalde Carlos Canales infringe derechos fundamentales como la igualdad y la libertad de reunión, por lo que contraviene la Ordenanza N.° 437/MM sobre respeto a la diversidad.

La Red Peruana TLGB demandó a la Municipalidad de Miraflores luego que negaran la realización de las bodas simbólicas.
La Red Peruana TLGB demandó a la Municipalidad de Miraflores luego que negaran la realización de las bodas simbólicas. | Difusión/ Facebook de Red Peruana TLGB | Composición LR

La Red Peruana TLGB presentó una demanda ante la Fiscalía de Prevención del Delito contra la Municipalidad de Miraflores, luego de que la gestión del alcalde Carlos Canales, de Renovación Popular, rechazara por cuarta vez el permiso para realizar las bodas simbólicas de parejas LGBTI el 14 de febrero, actividad comunitaria que se lleva a cabo desde hace 24 años.

La organización sostiene que la negativa municipal no obedece a motivos técnicos ni administrativos, sino que vulnera derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación, la libertad de reunión y el uso del espacio público. Además, advirtió que la decisión contraviene la Ordenanza N.° 437/MM, normativa distrital que promueve el respeto a la diversidad y prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Ministerio de Cultura rechaza expresiones racistas de periodista Gonzalo Núñez sobre desempeño deportivo de jugadores: “Vulneran la dignidad humana”

lr.pe

Red Peruana TLGB solicita intervención del Ministerio Público

Ante este escenario, la Red solicitó la intervención del Ministerio Público para que se garantice el cumplimiento del marco constitucional y legal por parte de las autoridades locales. Sin embargo, pese a las restricciones para instalar un miniestrado, las bodas simbólicas se realizarán este sábado 14 de febrero a las 4:00 p. m. en el Parque del Amor. Según el vocero Eduardo Juárez, al menos diez parejas participarán en la ceremonia como un acto público de compromiso y reivindicación del derecho a formar una familia sin discriminación.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Demanda presentada por red peruana TLGB contra Municipalidad de Miraflores. Foto: Composición LR

Demanda presentada por red peruana TLGB contra Municipalidad de Miraflores. Foto: Composición LR

El evento contará con la presencia de parlamentarios, autoridades y líderes políticos que han expresado su respaldo al matrimonio igualitario y a la igualdad de derechos. Juárez afirmó que restringir actividades que promueven inclusión y diversidad representa, a su juicio, un retroceso en materia democrática, y señaló que el tema cobra relevancia en un contexto preelectoral.

PUEDES VER: Esta ciudad del Perú contará con un moderno aeródromo que impulsará la economía y el turismo: MTC está por aprobar su expediente técnico

lr.pe

La organización hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público y a la ciudadanía para vigilar el respeto de los derechos fundamentales y el cumplimiento de la propia normativa municipal vigente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Reportan que Municipalidad de Miraflores expuso datos personales de vecinos en la web: comuna anunció proceso de esclarecimiento

Reportan que Municipalidad de Miraflores expuso datos personales de vecinos en la web: comuna anunció proceso de esclarecimiento

LEER MÁS
Joven conmueve en redes al abrazar a sereno de Miraflores que encontró a su perrito perdido

Joven conmueve en redes al abrazar a sereno de Miraflores que encontró a su perrito perdido

LEER MÁS
Adultos mayores rechazan cierre del anfiteatro del parque Kennedy en Miraflores: “Acá nos divertimos sanamente”

Adultos mayores rechazan cierre del anfiteatro del parque Kennedy en Miraflores: “Acá nos divertimos sanamente”

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

LEER MÁS
Peruana fue a renovar su DNI y descubrió que figuraba como casada desde hace 30 años con hombre que nunca conoció

Peruana fue a renovar su DNI y descubrió que figuraba como casada desde hace 30 años con hombre que nunca conoció

LEER MÁS
Minedu busca personal para año escolar 2026: trabaja en Lima o regiones con sueldos de hasta S/ 8.000

Minedu busca personal para año escolar 2026: trabaja en Lima o regiones con sueldos de hasta S/ 8.000

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump anuncia que viajará a Venezuela, pero afirma que aún no hay fecha definida

Colectivo demanda a municipio de Miraflores por negar bodas simbólicas de personas LGTB por el 14 de febrero

Primer ministro reconoce que el gobierno no ha decidido comprar los cazas F-16 Block 70

Sociedad

Con cordón policial desde las 12 a. m: así será el cierre total de la playa Agua Dulce en Chorrillos este 15 de febrero

Nuevo calendario 2026 del Minedu trae cambios clave en las vacaciones escolares

Minedu busca personal para año escolar 2026: trabaja en Lima o regiones con sueldos de hasta S/ 8.000

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Primer ministro reconoce que el gobierno no ha decidido comprar los cazas F-16 Block 70

José Jerí: Elvis Vergara confirma que se solicitará facultades de comisión investigadora en caso Chifagate

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025