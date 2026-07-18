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La actriz Mayella Lloclla sorprendió a sus seguidores al revelar que recientemente fue sometida a una cirugía para corregir un problema de visión que afectaba su vida diaria. A través de un video publicado en sus redes sociales, la recordada protagonista de 'Luz de Luna' contó que durante mucho tiempo creyó que las dificultades para enfocar objetos cercanos eran situaciones pasajeras, hasta que un episodio en público la llevó a buscar ayuda médica.

"Lo que me estaba pasando era un problema real", confesó al recordar cómo fue diagnosticada con presbicia, una condición que le impedía ver con claridad de cerca. Luego de conocer los resultados, los especialistas le recomendaron someterse a una cirugía refractiva, procedimiento que, según contó, fue rápido, seguro y sin dolor. "Ya me hice mi cirugía. Todo fue rapidísimo, seguro y sin dolor", expresó la actriz de 40 años.

Actriz Mayella Lloclla revela detalles de su operción. Foto: Instagram

Mayella Lloclla contó cómo descubrió que tenía un problema de visión

En el video que publicó en sus redes sociales, Mayella Lloclla relató que durante años nunca tuvo problemas para ver y por eso jamás imaginó que estaba desarrollando una condición que requería tratamiento. Incluso recordó que tiempo atrás se había realizado un chequeo oftalmológico cuyos resultados fueron completamente normales.

"¡Me operaron! A veces la vida te tiene que dar un empujón o un buen roche en público para que abras recién los ojos, literalmente. Yo nunca en mi vida he usado lentes, me hice un chequeo años atrás y todo ok, veía de lejos, veía de cerca, me sentía privilegiada. Por eso jamás imaginé que lo que me estaba pasando era un problema real", comentó la actriz.

Con el paso de los meses comenzó a notar cambios que inicialmente atribuyó a situaciones cotidianas. "Si la luz del restaurante estaba muy baja para leer la carta, o si le subía el tamaño a la letra del celular, puras excusas mías. Hasta que me tocó leer en la presentación de un libro y se me nubló la vista por completo", recordó sobre el momento que la llevó a buscar una evaluación médica.

Mayella Lloclla reveló su experiencia tras ser operada de la vista

La actriz contó cómo fue el proceso por el que pasó para ser operada. "Fue recién ahí, al hacerme todas estas pruebas de última generación, que me enteré de que tenía presbicia. Después de todos los estudios, me dieron la súper noticia de que mi caso era totalmente apto para la cirugía refractiva WaveLight, un tratamiento avanzado para corregir la visión de lejos y de cerca", explicó la artista, quien aseguró que la intervención fue exitosa y le permitió recuperar su calidad de vida.

Tras compartir la noticia, su prometido y padre de su hijo, Jhefry Vásquez, reaccionó con humor a través de las redes sociales. "Buenísimo, ahora que me veas bien espero que no te desilusiones", escribió el actor. Mayella no tardó en responderle con una broma que sacó sonrisas entre sus seguidores: "Jajajaja, ay me hiciste el día, ahora te veo en HD".