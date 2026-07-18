HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Actriz Mayella Lloclla revela que fue sometida a una delicada operación: "Lo que me estaba pasando era un problema real"

La recordada protagonista de 'Luz de Luna' compartió el complicado momento que atravesó tras descubrir que padecía un problema que durante mucho tiempo pasó desapercibido.

Actriz Mayella Lloclla fue operada de la vista. Foto: composición LR/Instagram/mayellalloclla
Actriz Mayella Lloclla fue operada de la vista. Foto: composición LR/Instagram/mayellalloclla
Escuchar
Resumen
Compartir

La actriz Mayella Lloclla sorprendió a sus seguidores al revelar que recientemente fue sometida a una cirugía para corregir un problema de visión que afectaba su vida diaria. A través de un video publicado en sus redes sociales, la recordada protagonista de 'Luz de Luna' contó que durante mucho tiempo creyó que las dificultades para enfocar objetos cercanos eran situaciones pasajeras, hasta que un episodio en público la llevó a buscar ayuda médica.

"Lo que me estaba pasando era un problema real", confesó al recordar cómo fue diagnosticada con presbicia, una condición que le impedía ver con claridad de cerca. Luego de conocer los resultados, los especialistas le recomendaron someterse a una cirugía refractiva, procedimiento que, según contó, fue rápido, seguro y sin dolor. "Ya me hice mi cirugía. Todo fue rapidísimo, seguro y sin dolor", expresó la actriz de 40 años.

Actriz Mayella Lloclla

Actriz Mayella Lloclla revela detalles de su operción. Foto: Instagram

PUEDES VER: Actriz Mayella Lloclla revela su secreto para lucir de 20 tras cumplir 40 años: "La juventud no es un número"

lr.pe

Mayella Lloclla contó cómo descubrió que tenía un problema de visión

En el video que publicó en sus redes sociales, Mayella Lloclla relató que durante años nunca tuvo problemas para ver y por eso jamás imaginó que estaba desarrollando una condición que requería tratamiento. Incluso recordó que tiempo atrás se había realizado un chequeo oftalmológico cuyos resultados fueron completamente normales.

"¡Me operaron! A veces la vida te tiene que dar un empujón o un buen roche en público para que abras recién los ojos, literalmente. Yo nunca en mi vida he usado lentes, me hice un chequeo años atrás y todo ok, veía de lejos, veía de cerca, me sentía privilegiada. Por eso jamás imaginé que lo que me estaba pasando era un problema real", comentó la actriz.

Con el paso de los meses comenzó a notar cambios que inicialmente atribuyó a situaciones cotidianas. "Si la luz del restaurante estaba muy baja para leer la carta, o si le subía el tamaño a la letra del celular, puras excusas mías. Hasta que me tocó leer en la presentación de un libro y se me nubló la vista por completo", recordó sobre el momento que la llevó a buscar una evaluación médica.

PUEDES VER: Querida actriz de televisión destapa su vínculo con joven desaparecido en el Huascarán y clama por ayuda tras días de angustia: "Fuerza"

lr.pe

Mayella Lloclla reveló su experiencia tras ser operada de la vista

La actriz contó cómo fue el proceso por el que pasó para ser operada. "Fue recién ahí, al hacerme todas estas pruebas de última generación, que me enteré de que tenía presbicia. Después de todos los estudios, me dieron la súper noticia de que mi caso era totalmente apto para la cirugía refractiva WaveLight, un tratamiento avanzado para corregir la visión de lejos y de cerca", explicó la artista, quien aseguró que la intervención fue exitosa y le permitió recuperar su calidad de vida.

Tras compartir la noticia, su prometido y padre de su hijo, Jhefry Vásquez, reaccionó con humor a través de las redes sociales. "Buenísimo, ahora que me veas bien espero que no te desilusiones", escribió el actor. Mayella no tardó en responderle con una broma que sacó sonrisas entre sus seguidores: "Jajajaja, ay me hiciste el día, ahora te veo en HD".

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Jefferson Farfán muestra su orgullo tras la decisión de su hijo de dedicarse al pádel profesional: "Si lo crees, lo creas"

Jefferson Farfán muestra su orgullo tras la decisión de su hijo de dedicarse al pádel profesional: "Si lo crees, lo creas"

LEER MÁS
¿Segunda oportunidad? Pablo Heredia y Ale Fuller son vistos juntos en el cine tras volver a seguirse en redes

¿Segunda oportunidad? Pablo Heredia y Ale Fuller son vistos juntos en el cine tras volver a seguirse en redes

LEER MÁS
¡La espera terminó! Cachaza y André Bankoff emocionan al revelar el género de su bebé: "Nuestra historia"

¡La espera terminó! Cachaza y André Bankoff emocionan al revelar el género de su bebé: "Nuestra historia"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Empresario acusa a Samahara Lobatón de deberle dinero desde hace seis meses: “No me pagas ni un dólar”

Empresario acusa a Samahara Lobatón de deberle dinero desde hace seis meses: “No me pagas ni un dólar”

LEER MÁS
Jefferson Farfán muestra su orgullo tras la decisión de su hijo de dedicarse al pádel profesional: "Si lo crees, lo creas"

Jefferson Farfán muestra su orgullo tras la decisión de su hijo de dedicarse al pádel profesional: "Si lo crees, lo creas"

LEER MÁS
¿Segunda oportunidad? Pablo Heredia y Ale Fuller son vistos juntos en el cine tras volver a seguirse en redes

¿Segunda oportunidad? Pablo Heredia y Ale Fuller son vistos juntos en el cine tras volver a seguirse en redes

LEER MÁS
Susan Villanueva, hija de Melcochita, aconseja en vivo a Heidy Amado tras creer que está embarazada: "Mi papá no es eterno, tiene 90 años"

Susan Villanueva, hija de Melcochita, aconseja en vivo a Heidy Amado tras creer que está embarazada: "Mi papá no es eterno, tiene 90 años"

LEER MÁS
¡Emotivo momento! Magaly Medina celebra importante reconocimiento que destaca su trabajo en la televisión: "Con la humildad..."

¡Emotivo momento! Magaly Medina celebra importante reconocimiento que destaca su trabajo en la televisión: "Con la humildad..."

LEER MÁS
Querida actriz de televisión destapa su vínculo con joven desaparecido en el Huascarán y clama por ayuda tras días de angustia: "Fuerza"

Querida actriz de televisión destapa su vínculo con joven desaparecido en el Huascarán y clama por ayuda tras días de angustia: "Fuerza"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025