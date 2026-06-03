Corte de agua hasta por 12 horas en Lima este 4 de junio: revisa si tu distrito está entre los afectados, según Sedapal

Sedapal anuncia corte de agua para este 4 de junio | Composición LR

Sedapal anuncia corte de agua para este 4 de junio | Composición LR

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Sedapal informó que el jueves 4 de junio se realizará un corte temporal del servicio de agua potable en varios distritos de Lima por trabajos de mantenimiento preventivo. La empresa detalló que las labores incluirán limpieza de reservorios, empalmes de tuberías y revisión de válvulas, acciones destinadas a mantener la infraestructura y la calidad del servicio.

La suspensión será focalizada en sectores específicos de cada distrito y tendrá diferentes horarios según la zona, por lo que los usuarios deben tomar precauciones para evitar inconvenientes.

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Distritos y sectores afectados, según Sedapal

Estos son los horarios y zonas afectadas por el corte de agua de Sedapal:

Ate

Áreas afectadas: Coop. Manylsa Ltda. 476.

Coop. Manylsa Ltda. 476. Horario: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.

San Isidro

Áreas afectadas: urb. Country Club, urb. Orrantia, urb. Orrantia del Mar. Cuadrante comprendido entre av. Alberto del Campo, av. General Salaverry, jr. Justo Amadeo Vigil y av. del Ejército. También urb. El Solar, urb. Residencial Santa Cruz, urb. San Gabriel, urb. Santa Inés y urb. Santa Teresita. Incluye av. Álvarez Calderón, av. General Jacinto Lara, av. General Córdova y calle Teniente José Romanet.

urb. Country Club, urb. Orrantia, urb. Orrantia del Mar. Cuadrante comprendido entre av. Alberto del Campo, av. General Salaverry, jr. Justo Amadeo Vigil y av. del Ejército. También urb. El Solar, urb. Residencial Santa Cruz, urb. San Gabriel, urb. Santa Inés y urb. Santa Teresita. Incluye av. Álvarez Calderón, av. General Jacinto Lara, av. General Córdova y calle Teniente José Romanet. Horario: 12.00 p. m. - 11.00 p. m.

Villa María del Triunfo

Áreas afectadas: A.H. Villa Sol. Sector 308: A.H. José C. Mariátegui, P.J. San Gabriel Alto, A.H. Brilla El Sol, A.H. Horacio Zevallos Gómez, A.H. El Paraíso, A.H. Villa Limatambo, A.H. 1ro de Enero, A.H. Las Lomas, A.H. Las Malvinas, A.H. Caminos de la Hermandad, A.H. 3 de Mayo, A.H. Las Américas y A.H. Monte Bektu. Sector 309: Vallecito Bajo, Vallecito Alto y A.H. 30 de Agosto.

A.H. Villa Sol. Sector 308: A.H. José C. Mariátegui, P.J. San Gabriel Alto, A.H. Brilla El Sol, A.H. Horacio Zevallos Gómez, A.H. El Paraíso, A.H. Villa Limatambo, A.H. 1ro de Enero, A.H. Las Lomas, A.H. Las Malvinas, A.H. Caminos de la Hermandad, A.H. 3 de Mayo, A.H. Las Américas y A.H. Monte Bektu. Sector 309: Vallecito Bajo, Vallecito Alto y A.H. 30 de Agosto. Horario: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.

Puente Piedra

Áreas afectadas: A.H. Ampliación Bella Aurora, A.H. Begonias, A.H. Bella Aurora, A.H. Bella Aurora 2da etapa, A.H. Casa Huerta, A.H. Los Geranios, A.H. Hijos de Lamud (1ra y 2da etapa), A.H. Hijos de Luya (1ra etapa), A.H. 28 de Noviembre, A.H. Jesús Oropeza Chonta, A.H. San Judas Tadeo, Asoc. de Vivienda El Dorado, Asociación de Propietarios Pecuarios Ind. Valle Hermoso y C.P. Zapallal (1ra etapa).

A.H. Ampliación Bella Aurora, A.H. Begonias, A.H. Bella Aurora, A.H. Bella Aurora 2da etapa, A.H. Casa Huerta, A.H. Los Geranios, A.H. Hijos de Lamud (1ra y 2da etapa), A.H. Hijos de Luya (1ra etapa), A.H. 28 de Noviembre, A.H. Jesús Oropeza Chonta, A.H. San Judas Tadeo, Asoc. de Vivienda El Dorado, Asociación de Propietarios Pecuarios Ind. Valle Hermoso y C.P. Zapallal (1ra etapa). Horario: 12.00 p. m. - 8.00 p. m.

San Juan de Lurigancho

Áreas afectadas: A.H. Unión y Progreso (sectores Los Claveles, Laura Bozzo y 14 de Febrero), A.H. Cangallo Ampl. 2, Asoc. Mano de Dios, Asoc. Los Huertos de Canto Grande, Asoc. Mira del Éxito, A.F. Cerrito Rico, Asoc. Miguel Grau - 8 de Octubre, A.H. Unión y Amistad (sector 28 de Diciembre), A.H. Integr. Virgen de Fátima, Agrupaciones Nueva Jerusalén, Raíces de Jicamarca, Las Viñas, Nueva Imagen, 28 de Julio, Ricardo Chirque II, A.H. César Vallejo, entre otros.

A.H. Unión y Progreso (sectores Los Claveles, Laura Bozzo y 14 de Febrero), A.H. Cangallo Ampl. 2, Asoc. Mano de Dios, Asoc. Los Huertos de Canto Grande, Asoc. Mira del Éxito, A.F. Cerrito Rico, Asoc. Miguel Grau - 8 de Octubre, A.H. Unión y Amistad (sector 28 de Diciembre), A.H. Integr. Virgen de Fátima, Agrupaciones Nueva Jerusalén, Raíces de Jicamarca, Las Viñas, Nueva Imagen, 28 de Julio, Ricardo Chirque II, A.H. César Vallejo, entre otros. Horario: 8.00 a. m. - 10.00 p. m.

San Juan de Lurigancho

Áreas afectadas: A.H. Unión y Amistad, A.H. 15 de Abril y A.H. Las Terrazas II.

A.H. Unión y Amistad, A.H. 15 de Abril y A.H. Las Terrazas II. Horario: 10.00 a. m. - 10.00 p. m.

Recomendaciones y canales de atención

Ante la suspensión, Sedapal aconseja almacenar agua en recipientes limpios y bien tapados para evitar su contaminación. Además, recuerda que, si el servicio no se restablece dentro del horario programado, los usuarios pueden comunicarse al Aquafono (01) 317-8000 y tener a la mano el número de suministro. Estas medidas buscan reducir molestias por la falta temporal del recurso y facilitar la continuidad de actividades domésticas mientras duren los trabajos de mantenimiento.