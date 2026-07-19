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Vocero presidencial de Javier Milei no descarta ver a Keiko Fujimori como “aliada ideológica”

Galarreta fue visto frente a la Casa Rosada junto a Santiago Caputo, asesor y estratega de Milei.

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Adrián Ravier, vocero presidencial del gobierno argentino, no descartó que Javier Milei vea a Keiko Fujimori como una aliada ideológica, según comentó en una entrevista a Panorama.

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El diálogo entre Ravier y un medio peruano se dio luego de que el primer vicepresidente electo, Luis Galarreta, visitó Argentina tan solo cuatro días después de que Fujimori y Milei conversaran por llamada.

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Galarreta fue visto frente a la Casa Rosada junto a Santiago Caputo, asesor y estratega de Milei.

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Al ser consultado por Panorama sobre los posibles temas conversados entre ambas autoridades, Ravier resaltó la hermandad ideológica que hoy comparten Fujimori y Milei.

“(En esta visita de nuestro vicepresidente Galarreta a Buenos Aires ¿qué temas han podido conversar? En la prensa argentina lo que titularon fue que tiene que ver con profundizar una alianza regional e incluso califican a Keiko como una nueva aliada ideológica de Mieli ¿así la consideran?) Seguramente es así, porque realmente el cambio político que Perú está viviendo estos días está muy alineado a lo que nuestro presidente Milei quiere para la Argentina y para Latinoamérica”, dijo Ravier.

Consideró que es importante el diálogo entre los equipos técnicos de ambas partes para “encontrar soluciones para lo que ha dejado el populismo”.

También se refirió a las primeras impresiones del mandatario argentino ante la victoria de Fujimori.

“Realmente estaba muy contento de la elección que han hecho los peruanos, y el apoyo hacia las ideas de la libertad. El candidato opositor realmente representaba otra manera de ver las cosas que nos hubiera alejado del Perú. Yo creo que en ese balotaje ganó la libertad y eso creo que es el mensaje del presidente”, dijo.

En ese sentido, buscó A su vez, tc 1301 1322 sabemos que es muy importante el presidente del banco central allí, la independencia del banco central, el caso de perú se estudia mucho aquí, entre economistas, entre expertos en temas monetarios, ya ahora estamos también cambiando la carta orgánica del banco central o por lo menos empezando a plantear algunos de estos temas, y perú para nosotros es una inspiración en este tema.

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