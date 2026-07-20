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¿Se va? Lionel Scaloni pone en duda su continuidad en Argentina tras perder la final del Mundial: "Hasta diciembre voy a seguir"

Tras perder la final del Mundial 2026 ante España, el técnico argentino aseguró que seguirá al frente de la Albiceleste hasta diciembre, cuando definirá su futuro junto con la AFA.

Lionel Scaloni pone en duda su continuidad en Argentina tras perder la final del Mundial.
Lionel Scaloni pone en duda su continuidad en Argentina tras perder la final del Mundial.
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El sueño del bicampeonato terminó escapándose por la mínima. La albiceleste cayó 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, disputada en el Estadio Nueva York Nueva Jersey y vio frustrado su deseo de volver a levantar la ansiada Copa del Mundo. Sin embargo, tras el pitazo final, las declaraciones de Lionel Scaloni acapararon la atención al dejar en suspenso su futuro al frente del conjunto argentino.

El estratega confirmó que permanecerá en el cargo hasta diciembre, aunque reconoció que posteriormente conversará con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para definir si continúa al mando del vigente subcampeón del mundo.

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¿Lionel Scaloni dejará la selección argentina?

Tras ser abordado por la prensa, Lionel Scaloni sorprendió al referirse a su futuro al frente de la selección argentina. Aunque descartó una salida inmediata, dejó entrever que su ciclo podría llegar a su fin una vez concluya el año.

"Hasta diciembre voy a seguir y después, seguramente, voy a hablar con el presidente. La idea es relajar y parar un poco", expresó el entrenador.

El DT también destacó lo que representa dirigir al plantel y aseguró que ocupar ese cargo ha sido uno de los mayores privilegios de su carrera.

"Este es un lugar espectacular, soñado. Ojalá haya gente que tenga la oportunidad de estar, cualquier argentino desearía estar. Ha sido un placer estar acá, un orgullo. En mis mejores sueños no lo había pensado", manifestó.

En esa misma línea, y ante la consulta de si sus palabras sonaban a despedida, Scaloni fue enfático en mencionar que su intención es seguir como entrenador hasta diciembre y que recién entonces analizará su permanencia junto a la dirigencia.

"No, hasta diciembre y después seguramente corte. […] Lo tengo que hablar con el presidente. Este es un lugar increíble, espectacular, hermoso, pero que dedica un montón de cosas y bueno, ya veremos. Te digo que hasta diciembre voy a estar", puntualizó.

España derrotó a Argentina y se quedó con el Mundial 2026

Cuando todo hacía pensar que la gran final se definiría desde el punto de penal, Argentina sufrió un duro golpe con la expulsión de Enzo Fernández por doble tarjeta amarilla, por lo que afrontó el tiempo suplementario con un jugador menos. La desventaja terminó pasándole factura a la Albiceleste, ya que, a los 106' Ferran Torres puso el marcador 1-0 que le dio a España su segundo título mundial.

Aunque el conjunto dirigido por Scaloni buscó reaccionar en los minutos finales, no logró revertir el resultado. Con la derrota, Argentina cerró una destacada participación en el Mundial 2026 tras alcanzar la final y quedarse con el subcampeonato.

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