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La inesperada reacción de Speed al ver a Lionel Messi llorar tras perder la final del Mundial ante España

El streamer estadounidense conocido por su admiración hacia Cristiano Ronaldo sorprendió a sus seguidores al aplaudir a Lionel Messi tras verlo llorar por la derrota de Argentina ante España.

La inesperada reacción de Speed al ver a Lionel Messi llorar tras perder la final del Mundial ante España. Foto: Composición LR
La inesperada reacción de Speed al ver a Lionel Messi llorar tras perder la final del Mundial ante España. Foto: Composición LR
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El popular streamer IShowSpeed se volvió viral por la inesperada reacción que tuvo al ver a Lionel Messi llorar tras la derrota de Argentina frente a España, un gesto que sorprendió especialmente por su conocida admiración hacia Cristiano Ronaldo.

Speed asistió al encuentro como uno de los invitados de la FIFA y, horas antes del partido, incluso participó en la ceremonia de clausura del torneo interpretando su canción 'World Cup (Champions)'. Además, desde que inició el torneo internacional, el creador de contenido también fue uno de los streamers más visibles y, fiel a su fanatismo por CR7, en varias ocasiones apoyó a los rivales de Argentina.

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¿Cómo reaccionó Speed al ver llorar a Lionel Messi?

Tras el pitazo final y mientras las cámaras del estadio enfocaban a Lionel Messi visiblemente afectado por la derrota luego de recibir la medalla de subcampeón, Speed no ocultó su sorpresa al ver la imagen del futbolista argentino en la pantalla grande.

"¡Messi está llorando! ¡Messi está llorando! No, hermano. Tengo que aplaudir. Este podría ser el último Mundial de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, hermano. Recién ahora me doy cuenta", dijo visiblemente conmovido.

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Sus palabras rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde varios usuarios se mostraron sorprendidos por la reacción del creador de contenido que muchas veces se declaró gran fanático del popular 'bicho'.

El elogio de Speed a Argentina que también se volvió viral

La reacción de IShowSpeed al ver llorar a Lionel Messi no fue el único momento que captó la atención de sus seguidores durante la final del Mundial 2026. Mientras seguía el encuentro entre Argentina y España, el streamer también sorprendió al dedicar un inesperado elogio a la Albiceleste.

"Déjenme decir una cosa de Argentina. De todos los equipos que he visto, nunca he visto a uno jugar así, con el corazón. Por eso Argentina gana estos partidos. No ganan por habilidad… no ganan por Messi… ganan porque se dejan la vida en cada partido. Si hubieran visto cómo jugaron cuando perdían por dos goles en la segunda mitad…", expresó en su transmisión.

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