Cierran por 15 días el acceso al nevado Huascarán para intensificar la búsqueda de los tres montañistas desaparecidos

Las autoridades de Áncash han decretado el cierre temporal del ascenso en un tramo del nevado Huascarán por 15 días desde el 20 de julio de 2026, para facilitar las operaciones de rescate. | Foto: composición LR

Las autoridades de Áncash han decretado el cierre temporal del ascenso en un tramo del nevado Huascarán por 15 días desde el 20 de julio de 2026, para facilitar las operaciones de rescate. | Foto: composición LR

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Las autoridades de Áncash dispusieron el cierre temporal del ascenso en un tramo del nevado Huascarán por un periodo de 15 días calendario, medida que comenzará a regir desde el lunes 20 de julio de 2026. La restricción comprende el sector ubicado entre el campamento n.° 1 y el campamento n.° 2, y tiene como finalidad facilitar las operaciones de búsqueda y rescate de los tres montañistas peruanos desaparecidos desde el pasado 14 de julio durante una expedición en la montaña más alta del país.

La decisión fue adoptada de manera conjunta por diversas instituciones vinculadas a la gestión del parque, el turismo y el rescate en alta montaña, luego de varios días de trabajo para ubicar a Alejandro Manuel Ugarte Jordán, Freddy Saúl Mendoza Lizana y Artidoro Salas Gaytán. Los tres perdieron contacto cuando descendían del nevado tras enfrentar una tormenta que los hizo desviarse de la ruta prevista.

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Autoridades de Áncash oficializan el cierre temporal del tramo entre los campamentos 1 y 2 del Huascarán

El cierre temporal fue comunicado por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Áncash, la Policía Nacional del Perú, la Asociación de Guías de Alta Montaña del Perú, la Asociación de Guías Oficiales Especializados en Montaña de Áncash, el Comité de Gestión del Parque Nacional Huascarán, el Comité Consultivo Regional de Turismo de Áncash y la Jefatura del Parque Nacional Huascarán.

De acuerdo con el pronunciamiento conjunto, durante los 15 días de vigencia de la medida no se permitirá el ascenso en el tramo comprendido entre los campamentos n.° 1 y n.° 2 del Huascarán. Asimismo, las entidades exhortaron a operadores turísticos, agencias de viaje, guías de montaña, clubes de montañismo y visitantes nacionales y extranjeros a respetar la disposición y abstenerse de desarrollar actividades de ascenso en ese sector mientras continúen las labores de búsqueda y rescate. Las autoridades precisaron que la restricción responde a la necesidad de brindar condiciones adecuadas para el desarrollo del operativo y contribuir a la seguridad de las personas involucradas.

Autoridades de Áncash oficializan el cierre temporal del tramo entre los campamentos 1 y 2 del Huascarán

Continúan las labores de búsqueda de los tres montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán

Los equipos de rescate lograron identificar dos puntos de interés a unos 6.400 metros sobre el nivel del mar tras analizar las últimas coordenadas registradas por el reloj Garmin de uno de los montañistas y contrastarlas con fotografías, videos y otros registros obtenidos antes de que el grupo perdiera comunicación. Según la Asociación de Guías de Montaña del Perú, ambos lugares corresponden a zonas de difícil acceso y presentan condiciones que incrementan el riesgo de cualquier intervención.

Uno de los sectores identificados corresponde a una grieta de gran profundidad y el otro a una pendiente que solo puede recorrerse mediante maniobras de rapel. Debido a estas condiciones, las labores no pudieron avanzar como estaba previsto y los familiares gestionan la contratación de un equipo privado especializado para continuar con la operación. La desaparición de los tres montañistas ocurre además en un contexto marcado por recientes emergencias en los nevados de Áncash, donde en los últimos días también se registraron accidentes vinculados a avalanchas y expediciones de alta montaña.