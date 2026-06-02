Trabajadores le queman la boca a menor por no pagar 1/4 de pollo a la brasa en Huancavelica

Adolescente sufre graves quemaduras en la boca tras agresión en pollería de Huancavelica | Difusión

Adolescente sufre graves quemaduras en la boca tras agresión en pollería de Huancavelica | Difusión

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Un adolescente de 17 años sufrió graves quemaduras en la boca tras ser presuntamente agredido por trabajadores de una conocida pollería en Huancavelica luego de no poder pagar un cuarto de pollo a la brasa valorizado en S/12. El caso provocó indignación debido a la violencia ejercida contra el menor, quien terminó hospitalizado y requiere atención médica especializada.

La investigación ya dejó sus primeras consecuencias judiciales. El Poder Judicial ordenó 7 meses de prisión preventiva contra Yuri Morales Urichaci, propietario del establecimiento, y Jorge Iván Valladolid Apari, trabajador señalado por su presunta participación en los hechos. Además, las autoridades continúan la búsqueda de un tercer investigado, identificado como Ronald Efraín Asto, quien permanece prófugo.

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Ofreció dejar su celular como garantía

De acuerdo con la denuncia de la familia, el adolescente acudió a la pollería para cenar y, al momento de cancelar la cuenta, descubrió que no contaba con saldo suficiente. Su teléfono celular, con el que pensaba realizar una transferencia mediante Yape, se había apagado. Ante esta situación, propuso dejar el equipo como garantía mientras se dirigía a su vivienda, ubicada a una cuadra del local, para conseguir el dinero.

Sin embargo, los trabajadores rechazaron la propuesta. Según la versión de la víctima, varias personas comenzaron a golpearlo y luego utilizaron carbón encendido de la cocina para quemarle la boca. Las lesiones afectaron seriamente su estado de salud y le impiden ingerir alimentos con normalidad, por lo que actualmente solo puede consumir productos licuados.

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Familia busca tratamiento para reducir las secuelas

Tras el ataque, los familiares trasladaron al menor a Huancayo para que reciba atención especializada de un cirujano capaz de tratar las quemaduras y reducir las secuelas permanentes que podrían quedar en su rostro. La madre, Janet Aguilar Matamoros, expresó además su preocupación por el impacto emocional que dejó la agresión.

La mujer afirmó que su hijo, estudiante de cuarto de secundaria, dejó de asistir a clases debido a las consecuencias físicas y psicológicas del ataque. Mientras avanza el proceso judicial, la familia solicitó apoyo para garantizar el tratamiento médico y la recuperación integral del adolescente.