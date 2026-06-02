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Universitario empieza la 'purga' para el Torneo Clausura de la Liga 1: los 5 jugadores que dejarán el club

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, el entrenador Héctor Cúper definió qué futbolistas no están considerados en la reestructuración del plantel de cara al Torneo Clausura 2026.

Universitario quedó en el cuarto lugar del Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: composición LR/Liga 1
Universitario quedó en el cuarto lugar del Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: composición LR/Liga 1
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Universitario de Deportes empezó a tomar decisiones. Luego de un irregular Torneo Apertura y la dura eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, el conjunto merengue reorganizará su plantel con miras al inicio del Clausura, en el que no tendrá margen de error.

En medio de este panorama, el entrenador Héctor Cúper se reunió con la administración del elenco crema para definir qué jugadores dejarán el club y qué posiciones busca reforzar.

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Universitario empieza la purga para el Torneo Clausura

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, son cinco los futbolistas que no seguirán en Universitario para el Torneo Clausura, entre los que destacan Sekou Gassama y Miguel Silveira.

“Ayer fue la reunión de casi 5 horas de Héctor Cúper con la administración (…). La decisión fue conversar con el representante de Sekou Gassama, ya le dijeron que no sigue y ahora tienen que negociar la salida”, reveló en el programa 'Modo Fútbol'. Sin embargo, el delantero hispano-senegalés no será el único extranjero que se marche de Ate. El brasileño Miguel Silveira es otro de los nombres no considerados en la reestructuración.

Respecto a los jugadores nacionales, Paolo Reyna (cedido a Juan Pablo II), Hugo Ancajima y José Rivera se marcharán a otro club. “No va a seguir porque es una decisión institucional, en conjunto con Cúper, en sentido de que el jugador no quiere estar”, precisó sobre el popular 'Tunche'.

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Fichajes de Universitario para el Torneo Clausura

Por otra parte, el comunicador brindó detalles sobre las negociaciones que lleva a cabo la U con algunos jugadores para reforzar la zona del mediocampo y la delantera. Además, una de las prioridades de Cúper es el volante uruguayo Rodrigo Saravia.

“Lo de Quispe no está hecho. Hoy hubo una reunión y fue muy fructífera, en tiempo de contrato y monto, pero no está cerrado. (…) Si llega Quispe, ya no llega Adrián Quiroz. Lo de Raúl Ruidíaz está avanzando”, precisó en 'L1 Radio'.

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