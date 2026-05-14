Recuperar la memoria y la dignidad: “Retratos de Churcampa” de Luis Cintora

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Los años de la violencia dejaron un fuerte impacto en la sociedad peruana. No hubo peruano, en el arco de 20 años desde 1980 al 2000, que no estuviera ajeno a sus implicancias, que afectaron todos los niveles de la vida diaria. Los más afectados de aquel conflicto fueron quienes vivían en el interior del país, al estar en medio del fuego cruzado llevado a cabo por los terroristas y las fuerzas armadas. Se deduce, entonces, que aquel escenario ha dejado heridas abiertas, las cuales han servido de tópicos para muchas manifestaciones artísticas y culturales.

Por ejemplo, la literatura se ha encargado de documentar aquel periodo, y hay valiosos trabajos de ficción que lo han registrado en gran medida. Podemos decir lo mismo del teatro y las artes plásticas. Pero desde hace poco más de un lustro, es el cine el que está brindando mayores aproximaciones a lo que acaeció, tanto en ficción como en no ficción.

En el marco de la segunda edición del Festival de Cine Documental LimaDocs, dedicado íntegramente al documental, el prolífico cineasta español Luis Cintora estrenará su último trabajo, Retratos de Churcampa. ¿Cómo recordar a quien no dejó rastro?, hoy viernes 15 de mayo en Cineplanet Alcázar, a las 9 de la noche. Este es un trabajo que toca fibras profundas relacionadas con lo que tuvo que sufrir la provincia huancavelicana de Churcampa. Es especial lo de Churcampa; uno de los aspectos más conocidos de este lugar fue que allí se llegaron a instalar varias bases militares.

Uno de los protagonistas del documental es el dibujante Jesús Cossío, muy reconocido y para quien el tema de la violencia política no es nada ajeno; también el equipo de Retratos de la Memoria. Ellos cumplen una función, en la que se mezclan el dolor, la dignidad, el talento y la empatía. Buscan a los familiares que perdieron a sus seres queridos durante el conflicto para darles la oportunidad, en caso de que no tuvieran un registro gráfico de ellos, de tener un recuerdo, ya sea con dibujos o reparando fotografías si las hubiera.

El documental empieza con una toma panorámica de Churcampa. Mediante una emisión radial, escuchamos una voz que habla en quechua, la cual avisa a los churcampinos de la llegada del equipo de Retratos de la memoria a la provincia. La voz no viene con cuentos, es directa. Les dice que, si quisieran tener un recuerdo del familiar desaparecido, llevaran lo que tuvieran de él, para que el equipo de artistas los restaure o los reconfigure mediante el dibujo. Es un inicio potente, por cierto.

"Retratos de Churcampa". Imagen: Difusión.

Cintora tiene más de diez documentales relacionados con los derechos humanos. Lo que hace en Retratos de Churcampa, aparte de dejar testimonio del trabajo de Cossío y de Retratos de la memoria, es registrar la función social que lo acompañó, como talleres, charlas informáticas y tareas de búsqueda en la exbase militar de Churcampa con la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja y asociaciones de víctimas como Anfadet.

En este tipo de trabajos, el tema no solo es importante, sino igualmente el tratamiento de los mismos. En ese sentido, la luz de Retratos de Churcampa es el crisol testimonial de los hombres y de las mujeres sobre cómo perdieron a sus seres queridos. Sendero Luminoso llegó a Churcampa y se llevó a muchos jóvenes. Llegaban a los pueblos y se apoderaban de todo. Quienes se encargaban de combatirlos, como las fuerzas militares y policiales, del mismo modo cometieron abusos. En la paranoia por mostrar avances en la lucha contra el terror, los militares y policías cometieron excesos. Retratos de Churcampa busca justicia, pero sobre todo es un subrayado de la fuerza de la memoria. Hijos que desaparecieron, padres de familia que no volvieron, hermanos perdidos para siempre son los ejes principales de los testimonios. “Yo siento que mi padre está muerto, pero no siento que me ha abandonado”, dice una mujer sobre su progenitor. Los artistas escuchan y trazan las líneas de cómo era el familiar desaparecido, en lo que vendría a ser un total acto de empatía con el dolor ajeno. Pensemos en la escena en la que los familiares se encuentran en lo que fue una exbase militar; las fosas comunes se convierten, así parezca contradictorio, en metáforas de la esperanza porque los familiares buscan, más allá de justicia, darles una despedida digna.

Retratos de Churcampa se presenta en un contexto en el que la memoria de lo que pasó no solo está siendo borrada, sino subestimada por los aliados de los responsables de los crímenes. Retratos de Churcampa no existiría si hubiera habido justicia, la debida reparación y la atención del Estado. No solo es una mirada al pasado; su estreno calza con horrores recientes que tuvieron a peruanos del interior como víctimas de las fuerzas del orden; a ello sumemos la abierta intención de que las cosas queden en el terreno de la impunidad. Esperemos que el documental pueda ser exhibido en otros circuitos.

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Datos:

Trayectoria. De los documentales más saludados de Luis Cintora: Este fue nuestro castigo y Te saludan Los Cabitos.