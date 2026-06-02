Confirmardo por el Gobierno | Trabajadores que laboren el día de las elecciones tendrán este beneficio, según último Decreto Supremo

La norma otorga beneficios a trabajadores del sector público y privado, incluyendo un día de descanso remunerado y permisos especiales para quienes deben viajar para votar. | Foto: Andina

La norma otorga beneficios a trabajadores del sector público y privado, incluyendo un día de descanso remunerado y permisos especiales para quienes deben viajar para votar. | Foto: Andina

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

A pocos días de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, el Gobierno aprobó una serie de medidas laborales para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto y participar en las Elecciones 2026. La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 007-2026-TR, publicado en el Diario Oficial El Peruano.

La norma contempla beneficios para trabajadores del sector público y privado que sean miembros de mesa, laboren lejos de su local de votación o tengan jornadas que coincidan con el horario de los comicios.