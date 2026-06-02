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Universitario busca el fichaje de Gianluca Lapadula: el "plan de vida" que le ofrece la U al goleador de la selección peruana

El entrenador Héctor Cúper empezó a reestructurar el plantel con miras al Torneo Clausura 2026. El delantero ítalo-peruano está contemplado entre los posibles refuerzos.

Gianluca Lapadula nunca jugó en el fútbol peruano como profesional. Foto: composición LR/Spezia/Universitario
Gianluca Lapadula nunca jugó en el fútbol peruano como profesional. Foto: composición LR/Spezia/Universitario
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Universitario de Deportes sigue moviéndose en el mercado de fichajes de la Liga 1. El entrenador Héctor Cúper empezó la reestructuración del plantel con miras al Torneo Apertura y uno de los nombres que considera como refuerzo es el goleador ítalo-peruano Gianluca Lapadula.

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, el delantero de 36 años, que acaba de descender a la Serie C de Italia con Spezia, evalúa la oferta que presentó la U; sin embargo, el panorama es complicado.

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Universitario envía propuesta por Gianluca Lapadula

“La U contactó con Gianluca Lapadula, le hicieron saber que quieren contar con él desde hace varias semanas; no significa que va a llegar. La U le hizo una oferta económica muy buena que incluía un plan de vida en Lima; por ejemplo, elegir el colegio para sus hijas en Lima”, manifestó en el programa 'L1 Radio'.

El comunicador señaló que la llegada del Bambino a Universitario no es tan viable debido a aspectos familiares. En ese sentido, remarcó que desde Ate siguen avanzando con el fichaje de Raúl Ruidíaz.

“No ha respondido un ‘sí’ o ‘no’ definitivo, pero Antonio García Pye el nexo más importane en la negociación. Lo que se sabe es que Lapadula, que ya fue tentado por equipos como Alianza Lima o Sporting Cristal, ve complicado el hecho de venir a Perú por un tema familiar. Ante eso, en la U sabiendo que no había respuesta, decidieron avanzar por Ruidíaz”, agregó.

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¿En qué clubes jugó Gianluca Lapadula?

Gianluca Lapadula realizó casi toda su carrera profesional en su natal Italia. Solo resalta un breve paso por el balompié de Eslovenia entre 2013 y 2014.

  • Atlético Roma
  • Parma
  • Ravenna
  • San Marino
  • Cesena
  • Frosinone
  • ND Gorica (Eslovenia)
  • Teramo
  • Pescara
  • AC Milan
  • Genoa
  • Lecce
  • Benevento
  • Cagliari
  • Spezia

¿Cuál es el valor de Gianluca Lapadula?

De acuerdo con la última actualización del portal especializado Transfermarkt, el atacante ítalo-peruano registra un valor de mercado de 600.000 euros.

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