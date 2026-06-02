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Universitario de Deportes sigue moviéndose en el mercado de fichajes de la Liga 1. El entrenador Héctor Cúper empezó la reestructuración del plantel con miras al Torneo Apertura y uno de los nombres que considera como refuerzo es el goleador ítalo-peruano Gianluca Lapadula.

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, el delantero de 36 años, que acaba de descender a la Serie C de Italia con Spezia, evalúa la oferta que presentó la U; sin embargo, el panorama es complicado.

Universitario envía propuesta por Gianluca Lapadula

“La U contactó con Gianluca Lapadula, le hicieron saber que quieren contar con él desde hace varias semanas; no significa que va a llegar. La U le hizo una oferta económica muy buena que incluía un plan de vida en Lima; por ejemplo, elegir el colegio para sus hijas en Lima”, manifestó en el programa 'L1 Radio'.

El comunicador señaló que la llegada del Bambino a Universitario no es tan viable debido a aspectos familiares. En ese sentido, remarcó que desde Ate siguen avanzando con el fichaje de Raúl Ruidíaz.

“No ha respondido un ‘sí’ o ‘no’ definitivo, pero Antonio García Pye el nexo más importane en la negociación. Lo que se sabe es que Lapadula, que ya fue tentado por equipos como Alianza Lima o Sporting Cristal, ve complicado el hecho de venir a Perú por un tema familiar. Ante eso, en la U sabiendo que no había respuesta, decidieron avanzar por Ruidíaz”, agregó.

¿En qué clubes jugó Gianluca Lapadula?

Gianluca Lapadula realizó casi toda su carrera profesional en su natal Italia. Solo resalta un breve paso por el balompié de Eslovenia entre 2013 y 2014.

Atlético Roma

Parma

Ravenna

San Marino

Cesena

Frosinone

ND Gorica (Eslovenia)

Teramo

Pescara

AC Milan

Genoa

Lecce

Benevento

Cagliari

Spezia

¿Cuál es el valor de Gianluca Lapadula?

De acuerdo con la última actualización del portal especializado Transfermarkt, el atacante ítalo-peruano registra un valor de mercado de 600.000 euros.