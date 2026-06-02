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Condenan a cinco policías por exigir S/10.000 a comerciante para devolver mercadería incautada

Los efectivos, parte del Equipo de Investigación N.º 02 de Depincri, exigieron inicialmente S/10.000, que luego redujeron a S/6.000, lo que evidenció actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.

El Poder Judicial sentenció a cinco efectivos policiales por exigir pago para devolver mercadería incautada.
El Poder Judicial sentenció a cinco efectivos policiales por exigir pago para devolver mercadería incautada. | Composición LR
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La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima logró una sentencia condenatoria contra cinco efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, luego de solicitar dinero a una pareja intervenida a cambio de devolver productos decomisados.

El caso estuvo a cargo del Tercer Despacho de dicha fiscalía, dirigido por el fiscal provincial José Emilio Caballero Miranda. Los sentenciados son Bryan Sandoval, Mael Aysanoa, Iván Espíritu, Franco Luque y Bryan Arévalo, quienes integraban el Equipo de Investigación N.º 02 del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Centro de Lima.

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El pago que exigieron

De acuerdo con la investigación fiscal, los policías participaron en la intervención de Felícita Chávez y su pareja, Jhon Medina, quienes transportaban sábanas falsificadas. Tras ser conducidos a la dependencia policial junto con la mercadería incautada, los agentes exigieron inicialmente el pago de S/10.000 para devolver los productos decomisados.

Según los hechos acreditados durante el proceso, los policías redujeron posteriormente el monto solicitado a S/6.000 con el objetivo de concretar el acto ilícito. Esta conducta fue determinante para sustentar la acusación por corrupción de funcionarios.

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Sanciones

En cuanto a las sanciones, Bryan Sandoval fue condenado a seis años, cinco meses y cuatro días de prisión suspendida por un periodo de cinco años. Por su parte, Mael Aysanoa recibió una pena de cinco años de prisión efectiva, la cual fue convertida en 260 jornadas de prestación de servicios comunitarios.

Asimismo, Iván Espíritu, Franco Luque y Bryan Arévalo fueron sentenciados a cuatro años, nueve meses y 26 días de prisión suspendida.

Durante el proceso judicial, los acusados admitieron su responsabilidad penal y se acogieron a la figura de conclusión anticipada, mecanismo que permitió acelerar la resolución del caso. Como parte de la sentencia, cada uno de los condenados deberá pagar S/3.000 por concepto de reparación civil.

La investigación también contó con la participación de los fiscales adjuntos Heidy Judith Pejerrey Benites y Brayen Olin Trujillo Agüero, quienes contribuyeron a obtener la condena contra los efectivos policiales.

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