Elecciones 2026: esto te pagarán si eres miembro de mesa

Si cumples con la responsabilidad de ser miembro de mesa podrás recibir una compensación económica. Foto: ONPE

Ya se encuentra disponible el link para saber si eres miembro de mesa en las Elecciones 2026. En caso hayas sido seleccionado y cumplas con esta responsabilidad, recibirás una compensación económica.

¿Cuál es el pago para los miembros de mesa?

Quienes cumplan con la función asignada recibirán un pago de 165 soles, monto equivalente al 3 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) como reconocimiento por su contribución a la jornada electoral.

Este incentivo se entrega solo si la persona presta el servicio completo el día de las elecciones, desde la instalación de la mesa hasta el cierre de la votación.

¿Para quiénes aplica el pago?

Miembros de mesa titulares.

Miembros suplentes que finalmente ejercen el cargo.

Ciudadanos designados “de la fila” que asumen la función durante toda la jornada.​

¿Hay más beneficios por ser miembro de mesa?

Además de los S/165 quienes cumplan su labor como miembros de mesa tienen derecho a un día de descanso laboral no compensable.

Este día libre aplica tanto para trabajadores del sector público como del sector privado, siempre y cuando acredites tu participación como miembro de mesa ante tu empleador

LINK oficial de ONPE: pasos para ver si eres miembro de mesa

Abre el enlace oficial de consulta electoral de la ONPE: LINK Escribe tu número de DNI en el campo correspondiente. Revisa el resultado: el sistema te dirá si fuiste elegido como miembro de mesa. Verifica tu rol: sabrás si eres titular (presidente, secretario o tercer miembro) o suplente y el local de votación asignado.

¿Qué pasa si no me presento como miembro de mesa en mi local de votación?

La legislación electoral peruana establece que tanto titulares como suplentes deben presentarse el día de los comicios a cumplir su rol. Si no asisten sin una causa justificada, se aplica una multa de 275 soles para quienes no acudan a ejercer como miembros de mesa, una sanción que busca asegurar la participación ciudadana responsable.