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ONPE cambió más de 100 locales de votación para un total de 40.000 electores en esta segunda vuelta: así puedes conocer tu nuevo local

Los cambios se realizaron para priorizar colegios con cerco perimétrico y reforzar la seguridad durante la jornada electoral del próximo domingo 7 de junio.

ONPE trasladó mesas de sufragio a instituciones educativas cercanas para garantizar mejores condiciones de seguridad y organización electoral.
ONPE trasladó mesas de sufragio a instituciones educativas cercanas para garantizar mejores condiciones de seguridad y organización electoral. | Foto Andina/Composición LR
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A una semana de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció la reubicación de más de 100 mesas de sufragio en Lima Metropolitana, una medida que impactará a cerca de 40.000 electores. El cambio responde a nuevas disposiciones de seguridad para el proceso electoral hechas por las Fuerzas Armadas.

La modificación se realiza en cumplimiento de la Ley N.º 32594, que prioriza el uso de instituciones educativas con cerco perimétrico como locales de votación. Con ello, se busca evitar la instalación de mesas en parques, plazas y espacios abiertos utilizados durante la primera vuelta.

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ONPE: ¿Qué distritos tendrán cambios en sus locales de votación?

Según informó la ONPE, un total de 136 mesas de votación fueron trasladadas a nuevos locales en diversos distritos de Lima. Entre los principales cambios figuran Jesús María, Lince y Miraflores, donde varios parques dejarán de funcionar como centros de sufragio.

En Jesús María, los electores asignados al Parque Cáceres votarán ahora en la institución educativa Saco Oliveros, ubicada en la avenida Cuba. En Lince, las mesas instaladas en los parques Ramón Castilla, del Bombero, Pedro Ruiz Gallo y Santos Dumont fueron trasladadas a colegios y centros educativos cercanos.

Por su parte, en Miraflores, los votantes que tenían asignados espacios como el Boulevard Tarata, el Parque Miguel Grau, el Parque Kennedy, Tradiciones Peruanas y Ramón Castilla deberán acudir a instituciones educativas como Manuel Fernando Bonilla, Scipión Llona, Federico Villarreal y Nuestra Señora del Carmen.

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Así puedes consultar si tu local de votación fue modificado

La ONPE recomendó a los ciudadanos verificar con anticipación su local de votación antes de acudir a las urnas el próximo 7 de junio. Para ello, los electores pueden ingresar a la plataforma oficial "Consulta tu local de votación" habilitada por el organismo electoral y revisar la información actualizada con su número de DNI.

La entidad precisó que los nuevos locales fueron seleccionados en zonas cercanas a los puntos originalmente asignados para reducir el impacto en el desplazamiento de los votantes y garantizar mejores condiciones de seguridad para el desarrollo de la jornada electoral.

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