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Antiguo cementerio de Ica en riesgo de colapso: Fiscalía advierte peligro en 10 pabellones tras últimos sismos

La inspección fiscal detectó graves daños estructurales, donde algunos nichos datan de 1860. El sismo de magnitud 6,1 registrado en mayo agravó el deterioro y ya provocó el colapso parcial de uno de los pabellones.

Advierten peligro inminente en histórico cementerio de Ica tras sismo de magnitud 6,1
Advierten peligro inminente en histórico cementerio de Ica tras sismo de magnitud 6,1 | Captura TV Perú
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El Ministerio Público advirtió un alto riesgo de colapso en al menos 10 pabellones del antiguo cementerio de Saraja, en Ica, tras una inspección realizada este 1 de junio junto con especialistas de Gestión de Riesgo y Desastres de la Municipalidad Provincial de Ica y representantes de la Beneficencia de Ica. Durante la diligencia se detectaron agrietamientos, fisuras, rajaduras de consideración, pisos desnivelados y riesgo de desplome en los nichos ubicados en las zonas más altas del camposanto.

La alerta se produce luego del sismo de magnitud 6,1 registrado el pasado 19 de mayo, que agravó el deterioro de varias estructuras e incluso provocó el colapso parcial de uno de los pabellones. Ante esta situación, la Fiscalía exhortó a las entidades responsables a adoptar medidas

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Estructuras tienen más de 160 años de antigüedad

El fiscal de Prevención del Delito, Julio Salas, explicó que los daños identificados estarían relacionados con la antigüedad de las construcciones. “Los profesionales señalan que es producto de la antigüedad considerando que algunos nichos datan de 1860 (…) el riesgo es tan alto que pueden colapsar en cualquier momento y no necesariamente por un fenómeno natural”, advirtió a TV Perú.

Asimismo, informó que los 10 pabellones observados requieren ser encintados para restringir el tránsito de personas mientras se evalúan las acciones correspondientes. En ese sentido, indicó que se levantó un acta fiscal con una exhortación para gestionar los procedimientos administrativos necesarios conforme a la Ley General de Cementerios.

El representante de la Fiscalía precisó que estas medidas buscan que las estructuras más comprometidas puedan ser demolidas “para mitigar, minimizar cualquier tipo de riesgo para las personas que llegan al lugar”. El sismo de mayo ya provocó el colapso parcial del pabellón San Benito, donde al menos 20 nichos quedaron destruidos y cuyos restos identificados serán trasladados a otra zona del camposanto.

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