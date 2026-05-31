José Carlos Magallanes Magallanes fue detenido como principal sospechoso del feminicidio de Johana Uribe Calle, hallada sin vida en Marcona, región Ica. La Policía confirmó su captura tras días de búsqueda. | Composición

José Carlos Magallanes Magallanes fue detenido como principal sospechoso del feminicidio de Johana Uribe Calle, hallada sin vida en Marcona, región Ica. La Policía confirmó su captura tras días de búsqueda. | Composición

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José Carlos Magallanes Magallanes fue detenido por la Policía como principal sospechoso del feminicidio de Johana Uribe Calle, una madre de 37 años hallada sin vida en Marcona, región Ica. El caso ha causado indignación entre los familiares de la víctima, quienes piden que el crimen no quede impune.

La captura fue confirmada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), luego de varios días de búsqueda. Según las investigaciones, el detenido habría sido la última persona que estuvo con Johana antes de su muerte.

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Cómo ocurrió el crimen

De acuerdo con la información policial, Johana Uribe salió de su vivienda el 16 de mayo para encontrarse con Magallanes por su cumpleaños. Horas después, fue encontrada muerta dentro del inmueble al que había acudido.

La Policía Nacional informó que el cuerpo presentaba golpes y signos de asfixia. Además, las cámaras de seguridad del edificio registraron el ingreso de la víctima durante la noche y, al día siguiente, la salida del sospechoso con una maleta.

Las imágenes forman parte de las principales evidencias del caso. Según la abogada de la familia, entre las tres y cinco de la madrugada se habría producido el crimen, cuando no había otras personas en el lugar.

Familia exige justicia

Los familiares de Johana señalaron que desconocían la relación sentimental que mantenía con el detenido. 'Él es el responsable. Las cámaras muestran todo', declaró una de sus hermanas.

También se conoció que José Carlos Magallanes tenía antecedentes por violencia contra exparejas y una denuncia por tentativa de feminicidio presentada en 2024.

Pese a ello, permanecía en libertad.

El MIMP indicó que hará seguimiento al proceso judicial y pidió que las investigaciones avancen con rapidez.

Canales de ayuda

El Ministerio de la Mujer recordó que la Línea 100 atiende gratuitamente las 24 horas a víctimas de violencia familiar y sexual. Asimismo, los Centros de Emergencia Mujer brindan apoyo psicológico, legal y social en distintas regiones del país.

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